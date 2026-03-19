台南山海圳綠道 機車闖入最高罰1800元

南市山海圳綠道，將禁行機車，違者開罰。（記者蔡文居攝）

台南市山海圳綠道不再「無法可罰」！南市水利局正式公告禁行機車，並協調警方執法、增設車阻設施，違反規定可罰處600元至1800元。

針對「山海圳自行車步道（和順工業區段）」長期遭機車闖入，嚴重威脅用路人安全及環境衛生一事，南市水利局表示，將透過「明確公告、聯合執法、硬體阻隔」三大策略，解決該路段管理權責不清問題，還給民眾安全的休憩空間。

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水利局表示，為解決過去因路權屬性模糊導致「無法可罰」的困境，該局正辦理公告黃金海岸路段之自行車道為「專供行人及自行車通行」，待正式公告後其餘路段將比照辦理，將本局所有自行車道納入道交條例取締範圍內，透過行政公告，明確界定該路段非屬一般機動車道，並於各出入口增設醒目的禁止機車進入警告標誌，作為後續執法的法律基礎。

水利局強調，公告完成後，該路段將納入警察局交通取締範圍。警方可依據《道路交通管理處罰條例》第45條相關規定處以罰鍰。此外，水利局也要求轄區分局將該段納入重點巡邏區域，以提高見警率產生實質阻嚇效果。

水利局已編列預算，將針對和順工業區段等違規熱點，優先設置符合規範之U型車阻設施。採「阻車不阻人」原則，有效攔阻機車進入，降低違規機率。

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