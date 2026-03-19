為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南山海圳綠道 機車闖入最高罰1800元

    2026/03/19 18:59 記者蔡文居／台南報導
    南市山海圳綠道，將禁行機車，違者開罰。（記者蔡文居攝）

    南市山海圳綠道，將禁行機車，違者開罰。（記者蔡文居攝）

    台南市山海圳綠道不再「無法可罰」！南市水利局正式公告禁行機車，並協調警方執法、增設車阻設施，違反規定可罰處600元至1800元。

    針對「山海圳自行車步道（和順工業區段）」長期遭機車闖入，嚴重威脅用路人安全及環境衛生一事，南市水利局表示，將透過「明確公告、聯合執法、硬體阻隔」三大策略，解決該路段管理權責不清問題，還給民眾安全的休憩空間。

    水利局表示，為解決過去因路權屬性模糊導致「無法可罰」的困境，該局正辦理公告黃金海岸路段之自行車道為「專供行人及自行車通行」，待正式公告後其餘路段將比照辦理，將本局所有自行車道納入道交條例取締範圍內，透過行政公告，明確界定該路段非屬一般機動車道，並於各出入口增設醒目的禁止機車進入警告標誌，作為後續執法的法律基礎。

    水利局強調，公告完成後，該路段將納入警察局交通取締範圍。警方可依據《道路交通管理處罰條例》第45條相關規定處以罰鍰。此外，水利局也要求轄區分局將該段納入重點巡邏區域，以提高見警率產生實質阻嚇效果。

    水利局已編列預算，將針對和順工業區段等違規熱點，優先設置符合規範之U型車阻設施。採「阻車不阻人」原則，有效攔阻機車進入，降低違規機率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播