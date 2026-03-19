環境部X科教館推「回到未來」特展 用想像力驅動綠色轉型

環境部長彭啓明（左）與小朋友一起參觀「回到未來」綠色轉型特展，一起學習資源回收材料的通電特質，了解永續轉型未來。（記者吳柏軒攝）

「回到未來」綠色轉型特展有展出電動巴士馬達，以及透過3D模擬技術，讓小朋友可體驗如何開巴士。（記者吳柏軒攝）

環境部長彭啓明參加「回到未來」綠色轉型特展，指著海報中的地熱技術，說明未來如何行動，邁向永續。（記者吳柏軒攝）

科幻電影「回到未來」充滿想像力，環境部與台灣科學教育館也攜手盼用想像力改變世界，今（19日）正式推出「回到未來－想像力驅動綠色轉型」特展，將生硬的淨零轉型知識，轉化為全民科普教育，適合大小朋友從中思索日常生活跟環境，把環保種子撒下，付出行動營造永續未來。

環境部長彭啓明表示，政府有決心2050衝刺淨零轉型，但如何做仍有很大困難，能開發的地熱處在國家公園、山坡地光電則要環評、離岸風電亦越蓋越貴；而淨零碳排大家都會說，卻似乎都變成別人做，眾人夢想與實際行為存在很大落差，只喜歡吃到飽、不能開車就不方便，盼以展覽緊扣全球淨零趨勢，把複雜知識轉化成全民科普，展期預計2年，效果好不排除延長，科教館每年參展人次120萬，相信點這把火，滾動起來就可成功。

教育部次長劉國偉表示，日前已與環境部共同開發高中生氣候變遷線上課程，這次特展也可告訴所有民眾淨零知識，讓未來孩子有更好的生活；科教館館長劉火欽也說，展場有觸感體驗與互動展品，與紙本知識資料不一樣，做一遍就能一輩子記得，獲得啟發。

該特展緊扣全球淨零趨勢，規劃交通、空間、環境、能源、材料、研發、經濟、食物、文化等9項轉型，以及國內外33個真實轉型故事，如現場展出成運汽車的電動巴士馬達，可一窺台灣自主研發馬達的技術，還有來自冰島的碳酸鹽礦物，是將二氧化碳氣體變成石頭「碳捕捉與封存」原理；其他還有美國、日本、英國、丹麥、法國、西班牙、荷蘭、冰島、摩洛哥等綠色轉型案例。

環境部攜手科教館舉辦「回到未來」綠色轉型特展，透過策展敘述將生硬淨零轉型轉化成科普教育，小朋友玩得不亦樂乎。（記者吳柏軒攝）

環境部與科教館合辦「回到未來」特展，將綠色轉型結合食物議題，讓小朋友從中學習永續知識。（記者吳柏軒攝）

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