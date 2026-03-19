鹿草鄉「出神鹿化」摺頁 廟宇故事結合文創與數位科技

嘉義縣鹿草鄉公所舉辦「出神鹿化」特色寺廟成果發表會。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣鹿草鄉寺廟形象升級文化創意輔導計畫19日舉辦成果發表會，透過導入文化創意思維與數位科技，不僅深化在地信仰，更期盼能吸引年輕世代走進鹿草，帶動地方整體發展。

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，鄉內共有25間登記立案的寺廟，不僅是信仰的依託，更是地方文史發展重要軌跡。計畫團隊實地走訪全鄉寺廟，深入盤點各廟宇的獨特歷史與傳奇故事，精心編製了「出神鹿化」文史摺頁，摺頁內不僅附有完整的寺廟地圖與介紹，更特別建置了QR Code語音導覽連結，讓民眾透過手機就能輕鬆聆聽在地信仰故事。

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嚴珮瑜說，為凝聚地方共識，鄉公所去年進一步推動「特色寺廟」遴選，並於去年10月31完成網路票選，在全鄉熱烈參與下，票選出4間特色寺廟，並依據廟方意願分為「文創商品開發組」、「數位科技應用組」及「寺廟文化體驗組」進行輔導。

成果發表會上，圓山宮推出「王孫大使坐鎮壓克力圖鑑立牌」，跳脫傳統香火袋形式，結合科技互動，民眾只要用手機靠近立牌，即可開啟「線上筊杯」的神祕驚喜體驗。 開山宮打造親民實用的「袋袋平安組」，包含帆布袋與香火袋。帆布袋內藏AR趣味互動，掃描即可顯示神尊資訊並進行濾鏡拍照；香火袋則內建NFC感應，手機一嗶即可連結至廟方全新建立的臉書粉絲專頁。

鹿草鄉「出神鹿化」展示寺廟推出的特色商品。（記者蔡宗勳攝）

鹿草鄉「出神鹿化」展示寺廟推出的特色商品。（記者蔡宗勳攝）

鹿草鄉「出神鹿化」展示寺廟推出的特色商品。（記者蔡宗勳攝）

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