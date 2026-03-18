從高工到科大一條龍育才 虎科大結合18校成立「智慧機械育才聯盟」

虎科大攜手勞動部、台中精機與18所學校成立智慧機械育才聯盟。（記者黃淑莉攝）

虎尾科技大學攜手台中精機廠公司、勞動部勞動力發展署中彰投分署與全台18所科技大學、高工共同成立「智慧機械育才聯盟」，從高中基礎訓練到大學端技術精進，共同推動精密加工與智慧製造等相關技術人才培育，進而帶動產業轉型與升級。

智慧機械育才聯盟今（18）日在虎尾科技大學，由虎科大校長張信良、中彰投分署長劉秀貞、台中精機董事長黃明和與各校代表共同簽署合作意向書。

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張信良指出，在全球製造業加速邁向智慧化與高階化，台灣精密機械產業面臨關鍵的人才挑戰，尤其在AI世代，多軸機的開發與應用，對精密機械而言，是非常重要的一環，透過聯盟在高工基礎訓練到科大端技術精進成為一個團隊，透過教材分享、活動、競賽等方式，把多軸機的應用、開發建立起來，這對台灣產業有很大助益。

劉秀貞表示，機械產業人才培訓，一直是中彰投分署的努力重點，尤其多軸機的技術有助整體機械產業的升級，更有助勞工技術提升，進而增加薪資所得，分署很願意提供場地設備師資舉辦競賽活動，同時也透過競賽讓各界關注人才培育重要。

黃明和也強調，面對少子化影響及智慧機械、AI的出現，希望能培養更多懂得智慧機械與AI整合的人才，這方面的人才在多軸機的應用是最基礎也是最重要的，透過聯盟，配合技能競賽舉辦，共同為台灣培養更多人才，因為面對可能的關稅障礙狀況，最重要是產業轉型與升級，只要產品、技術方面讓客戶願意承擔關稅，就代表我們的技術成功。

虎科大校長張信良（中）、中彰投分署長劉秀貞（右）、台中精機董事長黃明和與各校代表共同簽署智慧機械育才聯盟合作意向書。（記者黃淑莉攝）

虎科大與18所學校代表共同簽署智慧機械育才聯盟合作意向書。（記者黃淑莉攝）

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