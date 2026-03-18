高雄新興高中繁星逾7成上國立大學 她會考1A靠苦讀翻轉上台大

新興高中學生黃皙捷（右1）繁星錄取台大政治系、李柏宏（左1）錄取清大化工系，校長朱學雄（中）肯定2人的苦讀和努力。（新興高中提供）

大學繁星入學今（18）日放榜，高雄市立新興高中今年成績亮眼，高三7個班共45人錄取，有28人上國立大學，4人錄取醫學大學，其中有國中會考1A4B及單親、中低收學生，在師長的協助及自身苦讀下，分別錄取台大政治系及清大化工系。

錄取台大政治系的黃皙捷是新興國中直升高中部，她國中會考成績為1A4B，高一上學期時數學段考只有10幾分，在老師的引導下，加上每天留校晚自習、假日在圖書館苦讀8小時，不僅找到了數學排列組合中的學習樂趣，成績也開始突飛猛進，大學學測國英社3科頂標，繁星推薦錄取台大政治系，未來想以檢察官為職志。

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另一名也是國中部直升高中的李柏宏，國中會考2A3B，李柏宏來自單親、中低收家庭，有感於媽媽在餐廳擔任會計的辛勞，期許自己努力讀書翻轉未來，放學時間總在苦讀學習，大學學測數A、自然頂標，繁星推薦錄取清華大學化學工程學系，李柏宏期望未來能進入半導體產業擔任研發工程師，而媽媽也已決定帶他到牛排店慶祝。

新興高中校長朱學雄表示，學校團隊整合資源擬定策略、個別學生輔導，找出最佳繁星校系策略，幫助學子實現金榜最佳大學校系，留校晚自習時，不僅有師長陪伴同學學習，家長會長黃照智也常準備點心為同學打氣，今年繁星推薦有71%錄取國立大學和醫大，幫助每一個孩子成為自己想要成為的樣子。

新興高中優秀學生黃皙捷（右3）、李柏宏（左3）繁星錄取台大、清大，校長朱學雄（中）與導師、輔導主任、教務主任為他們開心。（新興高中提供）

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