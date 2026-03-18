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    首頁 > 生活

    運動、觀光1次滿足！「探旅新北定向越野」深坑場開放報名

    2026/03/18 13:40 記者黃政嘉／新北報導
    探旅新北定向越野系列賽邁入第4年，藉獨特的運動探索模式，受跑友喜愛。（新北市觀旅局提供）

    探旅新北定向越野系列賽邁入第4年，藉獨特的運動探索模式，受跑友喜愛。（新北市觀旅局提供）

    新北市觀光旅遊局主辦「2026探旅新北定向越野」系列賽，首場深坑場及4場統報於今天起開放線上報名，觀旅局指出，邁入第4年的探旅新北，持續以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，邀請民眾用雙腳走進新北，透過定向越野探索地方文化與生活風景。

    觀旅局表示，今年度共規劃5場系列賽事，分別為5月9日深坑場、6月7日汐止場、7月5日中和場、8月1日三鶯特別場，以及8月23日三重場。首場深坑場以最具代表性的豆腐文化為亮點，並設計「DIY豆腐模具」專屬特色完賽禮，讓參賽者帶回專屬的深度文化記憶；三鶯特別場則配合捷運三鶯線通車，讓民眾以趣味定向運動，體驗捷運沿線的全新魅力。

    「探旅新北 定向越野」今年特別將每場賽事名額提升至900人，同步開放「4場統報」（不含三鶯特別場），限量150個名額，讓跑友1次完成年度挑戰計畫，各場次代言人力邀藝人林彥君、山岳攝影師秋天剩旅行Danny、曙光跑步學校創辦人李翰暄、作家主持人段慧琳，以及動一動總編輯鄭匡寓等5位跨界名人，帶參賽者共同探索運動的樂趣。

    觀旅局指出，定向越野不只是賽跑，更是與地方風貌的深度對話，透過定向地圖的指引，民眾能以全新視角深入新北各行政區，挖掘隱藏的文化特色與自然景致，結合運動休閒與地方觀光，創造專屬新北的探險回憶，相關資訊可至「旅跑新北」官方臉書粉專查詢。

    「雙人體驗組」鼓勵跑友結伴同行，在探索路徑中體驗分工合作與同心協力的完賽樂趣。（新北市觀旅局提供）

    「雙人體驗組」鼓勵跑友結伴同行，在探索路徑中體驗分工合作與同心協力的完賽樂趣。（新北市觀旅局提供）

    探旅新北定向越野系列賽深坑場，推出「DIY豆腐模具」完賽禮，讓參賽者帶回專屬的深度文化記憶。（新北市觀旅局提供）

    探旅新北定向越野系列賽深坑場，推出「DIY豆腐模具」完賽禮，讓參賽者帶回專屬的深度文化記憶。（新北市觀旅局提供）

    2026探旅新北定向越野，以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，首場深坑場與4場統報於今天啟動報名。（新北市觀旅局提供）

    2026探旅新北定向越野，以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，首場深坑場與4場統報於今天啟動報名。（新北市觀旅局提供）

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