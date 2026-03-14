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    首頁 > 生活

    立委張智倫攜手會計師公會 捐1500包白米助弱勢

    2026/03/14 13:10 記者翁聿煌／新北報導
    立委張智倫攜手全國會計師公會全國聯合會舉辦「春風送暖，溫馨關懷」愛心贈米活動。（記者翁聿煌攝）

    立委張智倫攜手全國會計師公會全國聯合會舉辦「春風送暖，溫馨關懷」愛心贈米活動。（記者翁聿煌攝）

    立委張智倫14日攜手中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台北市會計師公會，舉辦「春風送暖，溫馨關懷」愛心贈米活動，捐贈白米、食用油及衛生紙各1500份，發送給中和區低收入戶及弱勢學童，張智倫表示，白米是送給大家最實惠的「白色情人節禮物」，期盼幫助溫飽，也藉此鼓勵大眾加入公益行列。

    張智倫偕同新北市議員陳錦錠及多位里長於聯合服務處發送2公斤裝白米、500ml食用油、10入衛生紙，不少民眾提前到場等候領取，張智倫表示，選在14日舉辦贈米活動，除考量農曆年後的民生補給，也希望當作送給鄉親的情人節禮物，除了鮮花或巧克力，白米、食用油和衛生紙這些民生必需品，是他最踏實、最真誠的關懷，他會持續在立法院推動民生法案，監督政府優化社會福利，把資源送到需要的百姓手中。

    張智倫表示，這次捐贈透過中和區公所通知1309位低收入戶民眾，還有錦和、景新、秀山、永平、積穗、自強、光復、興南、復興國小及中和國小校方協助捐贈共481位學童家庭，讓有需要的民眾都能獲得照顧，不用為了下一餐而煩惱。

    張智倫指出，他擔任立委以來，連續第3年與會計師公會合作舉辦贈米活動，會以更誠摯的心情，為地方建設和民眾福祉打拚，期盼拋磚引玉，鼓勵更多人響應公益，發揮自身的影響力，把「善的循環」傳遞出去，讓台灣社會更加美好。

    立委張智倫攜手全國會計師公會全國聯合會舉辦「春風送暖，溫馨關懷」愛心贈米活動。（記者翁聿煌攝）

    立委張智倫攜手全國會計師公會全國聯合會舉辦「春風送暖，溫馨關懷」愛心贈米活動。（記者翁聿煌攝）

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