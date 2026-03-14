「食人魚」回歸！ 嘉義雨馬燈光秀不定時現身

發光燈籠魚在「Team Taiwan」大遊行與遊客互動熱烈。（紙風車劇團提供）

上週六在台灣燈會「Team Taiwan」大遊行一夕爆紅的燈籠魚，遊街互動時，小朋友喜歡將手放進燈籠魚嘴裡，笑稱「食人魚來了」。這幾天縣府舞台區上演「雨馬」燈光秀，不少觀眾詢問「怎麼沒有食人魚」，在大家敲碗呼喚下，「食人魚」昨連夜從台北游下來嘉義，今、明兩天晚上「雨馬」燈光秀時將不定時出來「填飽肚子」。

台灣燈會上週六晚上的Team Taiwan大遊行空前轟動，不僅讓台版巨型媽祖睡魔燈籠爆紅，遊行之後造訪燈區睡魔小屋的遊客增加了兩倍以上。紙風車劇團的「燈怪」與「雨馬」巨大身軀震撼感十足，也為活動製造一波波的高潮。原本只是串場和兩旁遊客互動的發光燈籠魚大受歡迎，網路貼文動輒數萬觀看人次。

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兩隻燈籠魚成了Team Taiwan大遊行最佳配角，人氣紅不讓，許多人慕名到縣府舞台區找「食人魚」撲空時相當失望，由於期望值破表，紙風車劇團創辦人李永豐昨天晚上決定燈會最後兩天呼應觀眾的期待，加碼讓兩隻怪魚游下去「吃小孩」。縣長翁章梁獲報後相當興奮，隨即在臉書發布這個好消息，歡迎大家來和縣府舞台區燈籠魚互動。

縣府舞台區「雨馬」燈光秀還有7場，分別是今天晚上18:30、21:45；明晚18:00、18:50、20:00、21:00、21:45。

「Team Taiwan」大遊行爆紅的燈籠魚。（紙風車劇團提供）

發光燈籠魚在「Team Taiwan」大遊行與遊客互動熱烈。（紙風車劇團提供）

發光燈籠魚在「Team Taiwan」大遊行與遊客互動熱烈。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團發光燈籠魚人氣很旺。（紙風車劇團提供）

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