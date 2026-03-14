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    首頁 > 生活

    苗中盃橋牌賽開打！ 70隊300選手規模創新高

    2026/03/14 13:12 記者張勳騰／苗栗報導
    苗中盃橋牌賽開打，參賽隊伍達70隊、約300名選手參與，規模再創新高。（苗栗高中提供）

    苗中盃橋牌賽開打，參賽隊伍達70隊、約300名選手參與，規模再創新高。（苗栗高中提供）

    由國立苗栗高中主辦的「第八屆苗中盃橋藝錦標賽」今（14）日登場，吸引來自全台各地橋藝好手齊聚苗栗，參賽隊伍達70隊、約300名選手參與，規模再創新高，不僅延續校園橋藝傳統，今年新增「社會組迷你橋牌」組，讓橋藝文化向校園外擴展，成為跨世代交流的重要平台。

    校長巫正成指出，「苗中盃」由校內橋藝社歷屆學生幹部接力籌辦，至今已邁入第八屆，在歷屆學長姐奠定的基礎上，持續展現苗中橋藝社優良的傳承與執行力。今年賽事能夠再創參與人數新高，也顯示橋藝運動在校園與社會間逐漸擴散，形成穩定的交流平台。

    第七屆主辦社長劉品均及陳定霆表示，今年賽事的一大創新，首次增設「社會組迷你橋牌」組別。相較於傳統合約橋牌，迷你橋牌規則較為簡化，更適合初學者與休閒玩家參與。新設組別也鼓勵家長、社區人士組隊參賽，希望讓橋藝不再侷限於校園社團，而是成為家庭與社區共同參與的智力活動，進一步拉近世代距離。

    值得一提的是，曾代表台灣參與亞運的橋牌國手楊欣龍，自去年起即帶領其在台北指導的學生南下參賽，以實際行動支持苗中盃的舉辦，今年再度率隊參與，不僅提升賽事專業度，也讓年輕選手有機會與高水準橋藝玩家交流學習，為比賽增添亮點。

    巫正成表示，橋牌是一項結合邏輯推理、機率判斷與心理素質的國際智力運動，其精神在於誠信、公平與夥伴合作。透過制度化的叫牌與出牌規範，選手學習尊重規則，也考驗搭檔間的默契合作，體會團隊精神。

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