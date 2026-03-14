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    首頁 > 生活

    駭人！北市動物之家寵物遺體「堆滿冷藏庫」 竟是因標案停擺

    2026/03/14 12:48 記者甘孟霖／台北報導
    陳宥丞指出，台北市動物之家大體室裡竟有大批毛孩遺體，因為標案停擺只得在大體室裡冷層堆疊，如同隨意丟棄的垃圾一般，讓民眾看了好痛心。（陳宥丞提供）

    陳宥丞指出，台北市動物之家大體室裡竟有大批毛孩遺體，因為標案停擺只得在大體室裡冷層堆疊，如同隨意丟棄的垃圾一般，讓民眾看了好痛心。（陳宥丞提供）

    現代越來越多人選擇飼養毛小孩，也被視為是家庭一份子。不過，近日卻有民眾指出，台北市動物之家大體室裡竟有大批毛孩遺體，因為標案停擺只得在大體室裡冷藏堆疊，如同隨意丟棄的垃圾一般，讓民眾看了好痛心。動保處回應，寵物焚化標案預計3月底決標，另先行將部分寵物遺體移至處本部冷凍櫃冰存。

    台北市議員陳宥丞指出，近日接獲民眾陳情，本該安詳走完最後一段路的毛孩們，現在卻因為標案停擺，遺體只能在大體室內冷藏堆疊，甚至毫無秩序排列，就像雜物甚至垃圾般被堆疊亂放，已經快要碰到天花板。他說，民眾擔心遺體恐怕已經在冷層擱置數月，看到此情形，同樣經歷過毛孩離別的他也感到鼻酸與難過，被視如己出的毛孩，最後一段路不應該被如此對待。

    陳宥丞表示，根據他團隊訪查資深志工後發現，這已經不是第一次發生，如同過往質詢過的寵物訓練師，動物之家大體焚化業務，甚至內部醫院診間的藥品耗材標案，常態因「預算金額遠低於市場行情」，導致沒有廠商願意投標，最終流標、唱空城。此外，面對質疑，動保處對外甚至會說「議會擱置預算」，但這並不符合事實，動保處編列預算往往與市場脫節，這是行政執行力與預算規劃的失職。

    他要求，動保處應該啟動緊急處置機制，應立即尋求緊急採購或委外協助，優先處理現有遺體；也要重新檢視相關標案預算，別再用低於行情價格測試市場底線；動保處未來如發生招標不順，應主動向社會說明原因與預防方案，而非推諉議會或等到遺體塞滿才處理。

    動保處回應，目前已經即刻將部分遺體移至動保處本部的冷凍庫妥善安排；同時也已聯繫設有寵物遺體焚化爐之動物防疫單位協助，以尊重生命、維護動物尊嚴的原則，及早啟動焚化部分遺體。

    動保處說，針對此次標案銜接不及與管理問題，將檢討優化相關作業流程，也檢視並改善冷凍庫內部空間配置與動線，確保妥善安排遺體；目前標案已經重新辦理招標，預計3月17日再次上網公告，預計3月底完成決標。

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