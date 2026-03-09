2026風城野營祭登場 邀你體驗竹市魅力

2026風城野營祭登場！打造城市戶外生活品牌。（記者蔡彰盛攝）

新竹市政府今於市府大廳舉辦「2026風城野營祭」活動記者會，宣布今年系列活動將以「星空幻想曲」為主題，透過城市公園與自然景觀串聯，規劃多場戶外體驗活動。市長高虹安表示，市府持續推動「宜居永續」城市治理理念，希望透過多元戶外活動，讓市民在城市中也能親近自然、享受生活，打造兼具生活品質與環境永續的城市風貌。

高虹安表示，新竹不僅是科技產業重鎮，也是1座重視生活美學與環境品質的城市。市府最初以「趣野營」為發想，進一步打造「風城野營祭」作為新竹專屬的城市品牌，透過在公園綠地舉辦野營、野餐與戶外體驗活動，讓城市公共空間成為市民共享的生活舞台，也讓更多人看見新竹宜居、宜遊的城市魅力。歡迎民眾把握機會，邀集親朋好友一起搭帳棚、享受野營時光。

城銷處長林昱志表示，今年風城野營祭以「星空幻想曲」為主題，系列活動將於28日至29日在大湳雅公園揭開序幕，推出「風起之夜」城市野營體驗，結合風格露營、帳篷展示、Earth Hour關燈1小時及深受市民喜愛的「免廢市集」，邀請民眾走入戶外感受自然與永續生活。接續於4月18日在大湳雅公園舉辦「草地拾光」草地野餐活動，結合美食胖卡與創意體驗，打造適合親子同遊的春日戶外時光；壓軸活動「星野終曲」則將於5月2日移師青青草原登場，邀請新竹市立交響樂團於草原上帶來戶外音樂演出，在星空與草原交織的氛圍中，為今年的風城野營祭畫下最浪漫的句點。29日適逢青年節，在28日活動現場將特別舉辦「青年蔬食野炊料理挑戰」，邀請青年朋友以簡單野炊方式創作健康又具創意的蔬食料理。希望透過這樣的交流與挑戰，鼓勵青年走進戶外、親近自然，同時推廣永續飲食與生活風格，讓野營活動成為結合創意、生活與環境理念的重要平台。

此外，今年台電也攜手加入活動，在3月28日至29日期間推出「節電好風光」主題專區，透過互動遊戲與節電宣導，讓大小朋友在遊戲體驗中認識節能減碳的重要性。現場也設置拍照打卡空間，民眾分享活動照片即可獲得限量紀念品，邀請大家走出戶外，為身心充電，也為地球節能。

