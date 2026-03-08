為已故香燈腳圓夢！ 高雄男白沙屯媽祖進香搶下1號臂章 要送給好友遺孀

來自高雄的香燈腳，他為了遵守與已故夥伴的約定，數天前就到白沙屯拱天宮等待，並於今（8）日0時公告時間一間一到，就到報名處的香客大樓門口，搶得頭香，並要把1號臂章，送給夥伴的遺孀作為慰藉。（圖由民眾提供）

白沙屯媽祖今年南下北港進香報名，將於11日開始受理，近日已有信眾排隊等候，今天上午計已發出近200號的號碼牌，其中，隊伍第一人來自高雄的香燈腳，他為了遵守與已故夥伴的約定，數天前就到白沙屯拱天宮等待，並於今（8）日0時公告時間一間一到，就到報名處的香客大樓門口，搶得頭香，並要把1號臂章，送給夥伴的遺孀作為慰藉。

該名來自高雄的香燈腳表示，現場排隊報名的香燈腳，大多是每年都會遇到排隊報名的夥伴，大家都是認識多年的朋友。其中一名夥伴，日前「突然一個感冒，人就走了」，因他和該名夥伴有約定彼此各要拿到一次1號，但夥伴不幸離世，所以今年幫夥伴把這個1號拿下，並送給夥伴的老婆，給夥伴的老婆作為慰藉。

拱天宮為了避免信眾太早前往排隊，公告報名日前3天才供排隊，但一個上午，已發出近200張號碼牌。拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，為了維護排隊報名秩序，也出動志工維護，請信眾配合志工指引，今年拱天宮準備30萬件的進香服。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，為國內宗教盛事，近年來報名隨香的「香燈腳」人數逐年遞增。2020年5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人、2023年突破十萬大關達11萬3621人、2024年17萬9971人，去年更一口氣衝上32萬9118人。

公告報名日前3天才供排隊，但一個上午，已發出近200張號碼牌。（圖由民眾提供）

