    台南做工行善團38婦女節前進北門 市長夫人贈紅包

    2026/03/08 10:44 記者劉婉君／台南報導
    做工行善團在春節過後首度施工，協助北門區弱勢家庭修繕房屋。（勞工局提供）

    台南「做工行善團」春節過後首度施工，今（8）日前進北門區展開修繕房屋服務，為弱勢家庭點亮希望之光。市長黃偉哲夫人劉育菁與做工行善團團長方澄科致贈志工紅包，祝福開工大吉。

    北門區50歲周先生，平時從事粗工維生，收入不穩定，加上家中有3名孩子正在就學，經濟負擔沉重，為政府列冊的低收入戶，去年颱風造成一家人居住的房屋毀損，無力修繕，做工行善團志工團隊接獲通報後，2月底前往會勘，台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會志工今天一早展開修繕工程。

    修繕現場依據志工專長分工合作，木工志工進行4間房間輕鋼架、客廳天花板及浴室門施工，電氣志工更換燈管及燈座。台南市木工業職業工會林豊淼、林建宏父子檔，以及社團法人台南市勞工志願服務協會黃吉利、吳秋美夫妻檔，利用假日一同投入服務的行列，讓弱勢家庭感受來自社會滿滿的愛。

    今天適逢38婦女節，劉育菁也準備餐點及飲品前往慰勞志工。勞工局長王鑫基感謝各工會志工無私奉獻，用專業技能改善弱勢家庭的生活品質，幫助他們找回居住的尊嚴與家庭的溫暖。

    台南市勞工局做工行善團於三八婦女節當天，前往北門區為弱勢家庭修繕房屋。（勞工局提供）

