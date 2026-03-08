檢舉丟垃圾3-2》檢舉亂丟垃圾獎金難賺？ 彰化過件不到6成

彰化縣嚴格執行環境維護，除了垃圾分類，請民眾確實落實外，在取締執法也是不留情面，軟硬兼施。（記者張聰秋攝）

民眾經常看到菸頭、檳榔杯甚至整包垃圾被亂丟路邊空地，彰化縣雖設有檢舉獎金制度，但會出手的「檢舉達人」愈來愈少，除了拍到垃圾掉落瞬間的難度很高外，獎金縮水一半是關鍵。

彰化縣檢舉獎金從最早30％調降成目前的15％，且需等到違規行為人繳清罰款之後才發放，還要預扣稅額，CP值不如檢舉交通違規。

為了遏止亂丟垃圾、偷倒廢棄物歪風，彰化縣於2003年訂定檢舉獎勵辦法，當時取締全靠人工巡查，在人力有限的情況下，為了鼓勵民間參與，才把獎勵獎金比例拉高至法規上限的3成。然而，高額獎金卻衍生「為檢舉而檢舉」的亂象，曾經有過半年受理1300件的檢舉案，一度讓行政體系審查過程面臨癱瘓。

浮濫檢舉偏離立法初衷，獎勵金經費又來自廢清法裁罰的罰鍰收入，為了妥善分配罰鍰資源，沒有必要再用高比例獎金作為檢舉誘因，彰化縣環保局於2010年修正《彰化縣違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法》下修獎金發放比例，改為按實收罰鍰的15％發給，並逐年強化科技執法與固定式、移動式監視設備布建，讓取締不再完全仰賴民眾檢舉，在全民監督與行政量能之間重新取得平衡點。

彰化縣環保局統計2023年到2025年，受理民眾檢舉5425案，成案2967件，經審核後成案比例約55％，發放獎金共53萬4000多元。現行辦法明定了嚴格的檢舉程序，檢舉人必須在發現違規行為之日起10個工作天內提出舉報，且必須提供具有特定行為、確切時間、詳細地點，還有清晰度足以判定違規事實的影像資料。

不少民眾直言，檢舉很麻煩，要附上污染前後對比的照片，還有影片，光是剪影片就耗時費力！還有人指出，獎金等違規人確實繳了罰鍰，實收罰鍰金額超過1200元以上才能領，換算工時是很廉價的勞務。也有民眾說，像菸蒂等小體積垃圾，除非對方車速慢或停止狀態才拍得清楚，影像模糊很難過件。

「政策要與時俱進！」彰化縣環保局長江培根指出，隨著環境改變與網路普及化與AI智慧科技快速發展，用科技助攻輔助取締效率已成趨勢，環境維護不能只靠處罰，更需要大家一起行動，讓彰化更美麗！

偷丟垃圾會被罰錢，環保局呼籲民眾，垃圾依規定處理，利己更利人。（記者張聰秋攝）

民眾檢舉亂丟垃圾、偷倒廢棄物，成案有檢舉獎勵可領，獎金不多，影響檢舉意願，近年演變成科技執法才是主流。（環保局提供）

民眾開車隨手丟出菸頭，瞬間違規小動作，躲不過現代監控攝錄設備。（環保局提供）

