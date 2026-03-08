檢舉丟垃圾3-3》彰化排水溝「這體積」是地雷 罰鍰噴掉1個月薪水

民眾亂丟垃圾，若是棄置到縣府管轄溝渠，依《水利法》開罰，罰鍰重。（水資處提供）

許多人為圖方便非法棄置垃圾，卻難逃「天眼」移動式監視器的全程監控。彰化縣政府近年強力取締在排水溝渠偷倒廢棄物的行為，不少人收到罰單才驚覺，一時貪便竟賠掉一個月薪水。

彰化縣政府水利資源處管轄全縣218條區域排水、總長度780公里，等同國道一號台北到高雄來回走一趟，若民眾將垃圾丟進排水溝，裁罰並非一體適用，而是依垃圾體積、違規次數與法源不同，處罰輕重差異很大。

水資處指出，若溝渠內被亂丟的垃圾體積在1立方公尺以下，回歸環保局處理，依《廢棄物清理法》開罰，金額1200元至6000元不等；但只要超過1立方公尺，就直接踩到《水利法》紅線，由水資處開罰，最低金額就是2萬7500元起跳，最高重罰500萬元。

更讓人吃不消的是，《水利法》還會看違規次數與情節，第一次被抓，多數案件罰鍰落在最基本罰2萬7500元；但若是累犯或情節重大，就是25萬元起跳，最高同樣可罰到500萬元。

彰化縣府水資處統計，過去3年（2023至2025年）平均每年取締270件，換算下來，大約不到兩天，就有一人把垃圾丟進水溝被「天眼」逮個正著而被罰錢。這些裁罰案件絕大多數都是體積小的生活垃圾，超過1立方公尺只有20件，其中17件被罰2萬7500元，3件被直接開罰25萬元。

這樣的數據與金額顯示，只要被依《水利法》裁罰，多數人都要付出慘痛代價，對一般上班族來說，幾乎等於一個月的基本工資，對小吃店家而言，一個月營收真的只能跟著排水溝的水一起流走了！

實際案例發生在去年（2025年）10月30日晚上，鹿港洋仔厝溪土地公廟前，被人整車垃圾傾倒，畫面全被監視器拍下，證據確鑿，水利處依法重罰25萬元罰鍰。

水資處代理處長黃俊峰表示，行為人若未在期限內繳納罰款，也未提起訴願等行政救濟，案件就會移送行政執行署彰化分署強制執行。他提醒，排水溝不是垃圾場，隨便或刻意亂丟，不只影響排水、防汛，更可能讓荷包大失血，不要因為一個小動作，換來一張高額罰單，非常不划算。

民眾不要小看家用垃圾，家戶小小包包，累積下來就是成堆如山，這些小垃圾若全被倒進溝渠，影響溝渠水流與洩洪，嚴重破壞環境。（記者張聰秋攝）

