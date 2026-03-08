為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    檢舉丟垃圾 3-1》彰化開罰3088萬元 「破壞環境王」揭曉

    2026/03/08 11:00 記者張聰秋／彰化專題報導
    農田被亂倒掩埋廢棄物，環保局要求復原農田，挖出偷埋土方，復原耗費人力與金錢。（環保局提供）

    農田被亂倒掩埋廢棄物，環保局要求復原農田，挖出偷埋土方，復原耗費人力與金錢。（環保局提供）

    民眾隨手亂丟菸蒂、飲料罐，一旦被檢舉即開罰1200元，然而，在環保稽查人員眼中，這類生活違規其實都只是「小咖」，根據彰化縣環保局統計，過去3年（2023至2025年）彰化縣內違反《廢棄物清理法》裁處案累計共7532件，罰鍰總額超過3088萬元，真正破壞環境的「大咖」是隱藏在田野與農地間的事業廢棄物與營建土方，這些違規偷倒者才是不折不扣的「破壞環境王」。

    這些裁罰件數中，87％的案件屬於一般廢棄物，不過，罰鍰金額貢獻最高，卻是僅占13％的事業廢棄物及清除處理機構案件。這群僅一成多的「大咖」，罰鍰累計達2192萬餘元，佔總額超過7成；相較之下，一般廢棄物累計罰鍰僅896萬元，顯示出環境治理重心在大規模污染行為。

    彰化縣環保局指出，單筆開罰金額最高的案例，是非法棄置事業廢棄物被重罰144萬元。這類業者多半是為了節省高昂的代處理費用，鋌而走險亂倒，而因行為同時觸犯刑事與行政法，在「刑事優先」原則下，3年內有115件案情嚴重者被移送ˋ彰化地檢署偵辦。

    最令稽查人員頭痛的，莫過於全台營建廢土的流竄，不法集團透過「工地、土資場、清運機構」的一條龍模式，表面持合法清運單據，私下卻將廢土、垃圾回填至沿海魚塭與農地，這種「合法掩護非法」的手法，在檢警環聯合打擊下起訴164人，追償不法所得超過2億3000萬元。

    彰化縣環保局長江培根強調，縣府絕不容許污染者毀了農地就跑，涉案行為人除了面臨《廢清法》刑責與偽造文書罪嫌，須限期完成環境復原，在防止「土石之亂」有成下，去年（2025年）彰化縣榮獲環境部「金環獎」團體獎肯定。

    隨著科技執法發展，傳統人力巡邏已跟不上，彰化環保局在彰化縣內熱點裝設10部監視器，靠著科技「天眼」，3年抓到4615件違規，效率驚人，此外，環保局更導入GPS電子軌跡與電子圍籬，只要載運機具流向異常、偏離預定路線，系統便會自動預警並即時勾稽，以科技力取代傳統人力，成為彰化全面提升廢棄物控管強度的執法利器。

    攝影科技進步，彰化縣環保局用「天眼」取締偷倒垃圾，影像清晰，被抓到就是罰！（環保局提供）

    攝影科技進步，彰化縣環保局用「天眼」取締偷倒垃圾，影像清晰，被抓到就是罰！（環保局提供）

    民眾騎車順手把垃圾丟包，瞬間小動作與自己的荷包過意不去。（環保局提供）

    民眾騎車順手把垃圾丟包，瞬間小動作與自己的荷包過意不去。（環保局提供）

