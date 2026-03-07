為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    轟出滿貫砲！「費仔」結婚未滿半年 絕美嬌妻照曝光

    2026/03/07 12:47 即時新聞／綜合報導
    費爾柴德去年11月才宣布與女友漢娜（Hanna Fairchild）結婚，漢娜也在IG上釋出婚紗照，讓不少網友看了直呼：「好正」、「郎才女貌」。（取自漢娜IG）

    費爾柴德去年11月才宣布與女友漢娜（Hanna Fairchild）結婚，漢娜也在IG上釋出婚紗照，讓不少網友看了直呼：「好正」、「郎才女貌」。（取自漢娜IG）

    2026世界棒球經典賽C組預賽，台灣今日背水一戰對決捷克，2局上兩出局後滿壘的情況下，台灣隊混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出左外野滿貫砲，讓全場台灣球迷沸騰。費爾柴德去年11月才宣布與女友漢娜（Hanna Fairchild）結婚，漢娜也在IG上釋出婚紗照，讓不少網友看了直呼：「好正」、「郎才女貌」。

    費爾柴德去年12月8日在IG上貼出婚紗照，還幽默表示：「娶了我最好的朋友、旅遊策劃師和電影劇情解說員。我是一個幸運的人。」貼文下方湧入大量親友及網友祝福，台灣捕手林家正也留言祝賀：「兄弟，恭喜！」

    自從費爾柴德透露有意願為台灣出征WBC後，漢娜就成為網友討論的另一焦點。漢娜時常在社群分享照片，主題圍繞日常生活、旅行與球場。漢娜是典型的美國金髮美女，穿搭大方自然，帶有經典的美式流行感。

    費爾柴德去年公布婚紗照後，立刻有網友轉貼至Threads等社群，並留言表示「恭喜你們結婚了！！也謝謝你願意代表台灣，超開心啦！」網友也紛紛留言：「兩個一個帥一個美，這組婚禮照超級閃啊」、「妥妥的郎才女貌」、「恭喜！」

    漢娜是典型的美國金髮美女。（取自漢娜IG）

    漢娜是典型的美國金髮美女。（取自漢娜IG）

    漢娜時常在社群分享照片，主題圍繞日常生活、旅行與球場。漢娜是典型的美國金髮美女，穿搭大方自然，帶有經典的美式流行感。（取自漢娜IG）

    漢娜時常在社群分享照片，主題圍繞日常生活、旅行與球場。漢娜是典型的美國金髮美女，穿搭大方自然，帶有經典的美式流行感。（取自漢娜IG）

