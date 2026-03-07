1.4萬人考台語認證 日籍北海道考生關注語言保存

日本籍考生花木衣織在線上學習台灣台語。（教育部提供）

台灣台語語言能力認證考試今（7）日登場，今（2026）年首次A、B、C三卷全面採電腦化測驗（書寫測驗仍維持紙筆作答），全國共設18個考區、66所試區學校協辦，總報名人數達1萬4014人。

教育部終身教育司科長蔡忠武說明，教育部近年推動本土語言教育與認證制度，希望透過測驗機制，鼓勵民眾提升語言能力，並讓台語學習更制度化、專業化。從報考職業別來看，以學生族群最多，共8241人報考，其中13歲至15歲學生有3224人，占學生族群約39.12％，顯示本土語言學習在校園逐漸受到重視。

今年考生背景多元，來自日本北海道19歲的花木衣織，目前就讀國立台灣師範大學台灣語文學系。他表示，因關注北海道阿伊努語瀕危的情況，對語言保存議題特別關心，希望透過學習台語了解語言保存與文化傳承的重要性，未來也期望投入語言保存相關工作。

16歲近乎全盲的學生陳采稼，自小在家使用台語，為準備考試將中文文字稿轉譯為點字稿，再透過反覆口述練習加強語感與表達能力，希望透過認證檢驗自身語言程度，也展現積極學習與勇於挑戰的精神。

此外，82歲林侯反與孫子一起報考台語認證，希望透過共同學習增進祖孫交流，她說，平常很少用電腦，特別利用考試官網提供的電腦化施測模擬平台練習，熟悉考試介面與作答方式。

在團體報名方面，新北市立三重商工共有317人報名，校方指出，取得語言證照對學生升學與未來就業都有幫助，學生若通過台語認證，不僅可展現語言能力，也能增加未來求職競爭力，同時期盼學生透過認證考試，提升對本土語言文化的認同感，並理解台語與英語、日語等語言一樣具有完整書寫系統與專業認證機制。

教育部表示，預計於4月27日上午9時開放網路查詢成績，5月18日起寄發合格電子證書。相關資訊可至「台灣台語語言能力認證考試」網站查詢。

82歲林侯反與孫子一起報考台語認證。（教育部提供）

