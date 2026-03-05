為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南鹽水「造津藝棧」重生 替代役男「役面相傳」升級打造

    2026/03/05 23:00 記者楊金城／台南報導
    鹽水「造津藝棧」場域，經步道整理、環境綠化、燈光造景等，獲得重生。（鹽水公所提供）

    台南市鹽水區公所推動「役面相傳」計畫，替代役男8年前在王爺巷打造「造津藝棧」，年久失修加上去年遭丹娜絲風災毀損，公所4名替代役男發揮專長修復「造津藝棧」，提升空間使用安全性和整體美感，今晚（5日）重新揭幕，成為鹽水營造的新亮點、居民活動空間。

    4名役男包括施宏謙、吳青逸、張皓翔、周順鴻，有的專長是室內設計，有的有土木經驗，4人合力修復「造津藝棧」，他們都即將在4月退伍，退伍前留下最好的禮物給地方，為軍旅生涯完成美好句點。

    「造津藝棧」今晚重新揭幕，地方各界受邀觀禮，鹽水區長陳文琪頒發感謝狀表揚4名役男，感謝他們為地方付出貢獻。

    陳文琪指出，「造津藝棧」在8年前為前輩役男所設計及創造的公共空間，隨使用需求轉變，原有設施與空間配置已不足使用，加上去年風災重創木造結構，有迫切修繕之需求，公所推出「造津藝棧燈藝文化與地方再生」計畫，役男設計發想，透過步道整理、環境綠化、燈光造景及設施調整，修復木構物、加裝防撞條，提升場域使用安全性，打造具新樣貌與更多可使用的公共空間，提供居民與遊客不同以往的體驗。

    其中2名長照替代役男也發揮專長，進入社區據點帶領長輩進行簡易肌力運動、創作活動，將青銀共創製作的裝飾品裝點於「造津藝棧」後方塑木牆面，不僅美化空間，也提升長者成就感。

    台南市長黃偉哲說，「役面相傳計畫」是鹽水區公所積極推動的一項重要計畫，透過替代役發揮專長，改善在地社區環境，陪伴據點長輩，營造充滿活力和歡笑的社區。

    鹽水區長陳文琪（中）表揚修復「造津藝棧」的4位替代役男。（鹽水公所提供）

    鹽水「造津藝棧」提升空間安全性和整體美感，今天（5日）晚上重新揭幕，成為鹽水營造的新亮點、居民活動空間。（公所提供）

