03/05 各報重點新聞一覽

自由時報

因應中東局勢 政院拍板關鍵原物料稅負減徵延至9月底

為持續掌握中東情勢，行政院昨召開穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年九月底，並持續推動油價雙緩漲機制。而目前國內油氣存量，都符合法定安全存量，行政院長卓榮泰請經濟部持續透過多元管道採購，調度能源供給。

荷姆茲海峽停擺 原油價格飆漲 川普穩油價 祭「保險+軍艦」雙護航

伊朗揚言封鎖全球航運要道荷姆茲海峽，報復美國和以色列的聯合軍事行動，美國總統川普三日表示，若有必要，美軍將「盡快」展開護航，同時，他也下令為該處的海運提供保險。

在台洗錢108億元 太子集團62人起訴 首腦求處法定最高刑

台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢等案，去年十一月起發動八波搜索約談行動，查出洗錢金額高達約一〇八億元（一〇七億九〇七六萬餘元），昨依違反洗錢防制法、組織犯罪等多罪，起訴六十二人及十三家公司，將犯罪組織發起者、集團創辦人陳志，以及組織內層級次高的柬國籍吳逸先二人求處法定最高刑度，集團要角李添等九人求處二十年至十年以上不等徒刑，其中被併科罰金最高的是李添的二．五億台幣。

聯合報

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

美國總統川普三日針對攻打伊朗行動表示，最壞情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。川普還斥責英國和西班牙未全力支持他攻擊伊朗，西班牙總理桑傑士直接以「拒絕戰爭」回應。

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

中國時報

挺中華 今戰澳洲

2026世界棒球經典賽5日於日本東京巨蛋點燃戰火，中華隊在C組預賽首戰澳洲，力爭以小組前2名打入8強，前進美國邁阿密。由於C組日本超強，分組第2可能是台、韓、澳3搶1，中華隊要打出氣勢爭取晉級，今日首戰對陣澳洲非贏不可，將由加盟日職軟銀鷹隊的王牌投手「龍之子」徐若熙掛帥先發。

台股重挫1494點 史上第三大跌點

中東戰爭局勢升溫引發全球股市動盪，權值股台積電4日大跌70元，收在1865元，台股重挫1494.77點，創下史上第三大跌點，指數摜破月線，終場收在3萬2828.88點，跌幅4.35％，成交金額達新台幣1兆325.86億元；短短3個交易日，台股自高點回落逾2500點，外資昨再把台股當提款機，賣超達964億元，創歷史第三大賣超金額。

