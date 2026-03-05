川普笑到最後！美軍空襲伊朗 擊斃企圖暗殺川普秘密部隊首腦

在2024年7月總統大選期間，川普在賓州巴特勒造勢時，遭槍手攻擊受傷。（美聯社檔案照）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）4日表示，策劃在2024年暗殺美國總統川普的伊朗秘密部隊首腦，已在美軍對伊朗的空襲中遭擊斃。

紐約時報報導，五角大廈並未提供細節，但川普政府此前曾表示，伊朗企圖暗殺美國官員，尤其是川普本人，是美國發動這波空襲行動的原因之一。

請繼續往下閱讀...

赫格塞斯在五角大廈向記者表示，企圖暗殺川普的伊朗部隊首腦，已在3日的空襲中喪生。「伊朗企圖殺害川普總統，而川普總統笑到最後（got the last laugh）。」

儘管赫格塞斯發言時帶著一貫的豪語，但他也特別澄清，並非在宣告「任務完成」（mission accomplished）；此語是暗指前總統小布希（George W. Bush）在2003年5月過早宣布伊拉克「主要戰鬥行動」結束時，背後懸掛的著名標語。

不過，赫格塞斯似乎也暗示，在伊朗的勝利已近在咫尺。「美國與以色列情報及戰鬥力的結合，將會控制伊朗，而且很快就會控制。」

在2024年總統大選期間，賓州巴特勒市（Butler）發生槍手朝川普開槍，並導致其受傷的事件；而在該事件發生前幾天，美國得知一項伊朗企圖暗殺川普的陰謀，目的是為了報復美國2020年以無人機擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

一名巴基斯坦籍男子麥潛德（Asif Merchant）已於2024年7月被捕，罪名是與伊朗合作企圖暗殺川普，目前正在接受審判。檢察官在法庭上描述他如何與另一名實為聯邦調查局（FBI）線民的男子，共同策劃這起暗殺行動。

