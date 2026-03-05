荷姆茲海峽停擺 原油價格飆漲 川普穩油價 祭「保險+軍艦」雙護航

伊朗揚言封鎖全球航運要道荷姆茲海峽，報復美國和以色列的聯合軍事行動，美國總統川普三日表示，若有必要，美軍將「盡快」展開護航，同時，他也下令為該處的海運提供保險。（路透檔案照）

伊朗揚言封鎖全球航運要道荷姆茲海峽，報復美國和以色列的聯合軍事行動，美國總統川普三日表示，若有必要，美軍將「盡快」展開護航，同時，他也下令為該處的海運提供保險。

川普三日在自家社群媒體發文，表示「美國海軍將盡快開始護送油輪穿過荷姆茲海峽，無論如何，美國將確保能源自由流通到世界各地」。發文也表示，他已經下令聯邦政府旗下「美國國際開發金融公司」（DFC）以「非常合理的價格」，為該海峽的所有海上貿易、尤其是能源，提供政治風險保險。

路透報導，這是開戰以來，川普政府採取的最積極步驟，以圖控制能源價格上漲。川普三日的發文還說，「還會有更多行動」。

全球五分之一的原油海上運輸經由荷姆茲海峽，美以攻打伊朗突已經危及這條重要航道航運，導致原油價格飆漲。川普的經濟政策議程一大重點，就是降低美國的燃料價格。若較高的油價持續，也可能打擊共和黨在年底期中選舉保住國會多數地位的努力。川普三日稍早向記者表示，美國人民或許經歷一段油價較高的短暫時期，「但是一旦此事結束，價格就將回跌，我相信會比之前更低」。

分析家憂只是部份解決方案 護航恐成伊朗攻擊「活靶」

然而，航運公司和分析家認為，美軍可提供護航的船艦數量有限，只要戰爭持續，護航和DFC提供保險只是部份解決方案，恐不足以遏制油價上漲，護航甚至可能成為伊朗攻擊的「活靶」。

到二日為止，美國海軍在中東部署十二艘軍艦，其中部份軍艦正用於執行攻擊伊朗行動；此外，該區域也有一些多國海軍特遣隊可提供協助。

