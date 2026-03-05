今「驚蟄」各地氣溫回升！上半天水氣仍多 明東北季風再增強

中央氣象署表示，今天清晨各地天氣較涼；西半部及東北部地區有短暫陣雨。（資料照）

今天是24節氣的「驚蟄」，中央氣象署表示，今天（5日）清晨受東北季風影響，各地天氣較涼；由於華南雲雨區東移，西半部及東北部地區有短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭及中部山區要留意有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則為局部短暫陣雨。

白天因東北季風減弱，華南雲雨區的水氣也逐漸減少，剩下基隆北海岸及西半部山區仍有局部短暫雨，北部、東半部地區、恆春半島零星短暫雨，中南部平地則為局部短暫雨後多雲的天氣，下半天降雨有減少的趨勢。

氣溫方面，清晨因東北季風影響，中部以北及宜蘭低溫約17度，南部及花東為18、19度，白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，中部以北及宜花高溫為23至24度，南部及台東約25至26度，各地夜晚清晨較涼。

離島天氣方面，澎湖陰短暫陣雨，18至21度；金門多雲，14至21度；馬祖陰短暫陣雨，12至16度。若水氣與溫度配合，3500公尺以上高山有降雪或固態降水的機率，高山路面易結霜或積冰。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天（6日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六（7日）至下週日（8日）清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下週日白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，週六大台北地區亦有零星短暫雨。

下週一（9日）東北季風又增強，下週二（10日）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週三（11日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，早晚天氣仍較涼，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 - 26 18 - 24 19 - 27 19 - 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

