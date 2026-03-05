在台洗錢108億元 太子集團62人起訴 首腦求處法定最高刑

太子集團11要角犯行、求刑表

集團要角李添 併科二．五億罰金

台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢等案，去年十一月起發動八波搜索約談行動，查出洗錢金額高達約一〇八億元（一〇七億九〇七六萬餘元），昨依違反洗錢防制法、組織犯罪等多罪，起訴六十二人及十三家公司，將犯罪組織發起者、集團創辦人陳志，以及組織內層級次高的柬國籍吳逸先二人求處法定最高刑度，集團要角李添等九人求處二十年至十年以上不等徒刑，其中被併科罰金最高的是李添的二．五億台幣。

王昱棠、辜淑雯等九名在押被告移審後，台北地院昨晚裁定各五百萬至卅萬元不等金額交保，限制住居出境出海、配戴電子腳環或手環科技監控，及定期向警所報到，命被告不得接觸聯絡共犯、證人。

檢警追查，太子集團在台設立台灣太子不動產、天旭、顥玥、尼爾、皖禾、誠帷、澄映、VAST、ACE、MENDING、CBSO、睿莊及三稜歐美等十三家公司。其中天旭在台北一〇一承租兩層辦公室及招募工程師，實則開發線上博弈及金流系統，其餘公司負責客服、帳務支援與資金轉匯，營造合法經營假象。

查扣五十億不法資產 部分已拍賣

集團犯行手法是將境外詐騙機房詐取的贓款，轉換虛擬貨幣及地下匯兌管道層層洗錢，錢進台灣後投資不動產、名車、藝術品等，形成「境外詐欺、境內漂白」資金鏈；檢調查扣不法資產逾五十億元，部分已完成拍賣。

太子集團長年涉跨國電信詐騙、網路賭博及洗錢犯行，勢力遍及東南亞。美國司法部先前將陳志等人起訴，查扣價值一五〇億美元的比特幣資產，並將集團在台相關公司列入制裁名單。陳志今年一月由柬埔寨當局對外公布落網，遣送中國。

