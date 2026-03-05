為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    在台洗錢108億元 太子集團62人起訴 首腦求處法定最高刑

    2026/03/05 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    太子集團11要角犯行、求刑表

    太子集團11要角犯行、求刑表

    集團要角李添 併科二．五億罰金

    台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢等案，去年十一月起發動八波搜索約談行動，查出洗錢金額高達約一〇八億元（一〇七億九〇七六萬餘元），昨依違反洗錢防制法、組織犯罪等多罪，起訴六十二人及十三家公司，將犯罪組織發起者、集團創辦人陳志，以及組織內層級次高的柬國籍吳逸先二人求處法定最高刑度，集團要角李添等九人求處二十年至十年以上不等徒刑，其中被併科罰金最高的是李添的二．五億台幣。

    王昱棠、辜淑雯等九名在押被告移審後，台北地院昨晚裁定各五百萬至卅萬元不等金額交保，限制住居出境出海、配戴電子腳環或手環科技監控，及定期向警所報到，命被告不得接觸聯絡共犯、證人。

    檢警追查，太子集團在台設立台灣太子不動產、天旭、顥玥、尼爾、皖禾、誠帷、澄映、VAST、ACE、MENDING、CBSO、睿莊及三稜歐美等十三家公司。其中天旭在台北一〇一承租兩層辦公室及招募工程師，實則開發線上博弈及金流系統，其餘公司負責客服、帳務支援與資金轉匯，營造合法經營假象。

    查扣五十億不法資產 部分已拍賣

    集團犯行手法是將境外詐騙機房詐取的贓款，轉換虛擬貨幣及地下匯兌管道層層洗錢，錢進台灣後投資不動產、名車、藝術品等，形成「境外詐欺、境內漂白」資金鏈；檢調查扣不法資產逾五十億元，部分已完成拍賣。

    太子集團長年涉跨國電信詐騙、網路賭博及洗錢犯行，勢力遍及東南亞。美國司法部先前將陳志等人起訴，查扣價值一五〇億美元的比特幣資產，並將集團在台相關公司列入制裁名單。陳志今年一月由柬埔寨當局對外公布落網，遣送中國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播