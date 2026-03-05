台東元宵遶境亂象！學生考英聽遇鞭炮 醫生PO文罵吵

遶境隊伍眾多，家長控訴充斥高分貝電音。（記者劉人瑋攝）

今年台東元宵節活動，距離學校、醫療機構50公尺內使用喇叭音響、施放炮竹煙火規定屢見被打破，就有醫生PO文譴責「明早就去電環保局開罰」。4日整天又是國中模擬考，英聽考試也受干擾。寶桑國小外則是聚集大批隊伍，有家長發文稱「干擾上下課」，而規定的「50公尺內禁令」是否有效也令人存疑。

今年台東元宵節遶境活動節束，雖然相較以往，在品質上有明顯提升，例如在街道壅塞方面，由於台東天后宮、玄武堂、邯鄲堂等重新規畫路線，更有益改善交通問題，4日晚間同時在森林公園舉行演唱會，吸引不少人群、交通更順暢，還是有隊伍未守規定，噪音和「讓人看不懂的交管」讓不少民眾抱怨。

請繼續往下閱讀...

台東地區著名醫生則是發文稱，「不是說醫院周邊50公尺不能放鞭炮不能吵的嗎？下午就在我們醫院前街道上放鞭炮，門診就被干擾，住院的人應該也被吵死了吧！明天健兒門診一堆娃娃，我一大早就打電話找環保局來蹲點開罰單吧！」

醫生一發文，許多「隱忍」許久的民眾跟著附和「醫生伸張正義」、「之前（在網上）說過，得到的回覆是叫我滾出台東」。PO文也有500多人按讚、5萬多瀏覽。

Threads上則有寶桑國小家長反應，「所謂的傳統是集結在小學圍牆外抽菸、上空、翻牆入校、干擾上課」、「放學時間堵住通學道路，小孩、家長往哪走？說好的距離學校50公尺？」歷來遶境隊伍都是下午在寶桑國小旁的四維路集結、等待遶境開始，但問題不在位置就緊貼著國小，而是打赤膊、噪音、翻越國小圍牆、抽菸等，部分隊伍不守規矩，家長下課接小孩也受阻。

空氣噪音防制科科長李菊芬表示，在醫療院所、學校附近50公尺內勿使用喇叭音響、施放炮竹煙火，守護民眾安寧。

只是「50公尺禁令」實際上效果十分有限，3、4日又是全國國中模擬考，台東市新生國中還特地發了耳塞給考生，教室有一側還加裝氣密窗，事實上，考生說「還是很受干擾」，全班2/3同學包括自己戴耳塞，但英聽測驗總要拔掉、聽問題，這段期間突然炮聲大響，就有2題根本聽不清楚，「應該可以猜出答案，沒什麼太大關係」。考生的回覆聽得家長吐血，「我覺得很有關係，『猜題』是猜考什麼，何時是考試中要猜考題？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法