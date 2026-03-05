為了看台灣隊打球！同學自製「追賽神器」 獲數萬人朝聖！

一位同學在網上分享自製的「追賽神器」，獲網友熱烈迴響。（Threads：@jerry_yang_123授權使用）

2026年WBC世界棒球經典賽，5日首戰將由台灣對陣澳洲揭開序幕，大批台灣球迷親赴日本應援，沒辦法到東京的球迷們也都準備好線上收看為台灣隊加油。一位同學在網上分享自製的「追賽神器」，笑稱上課也能偷偷看比賽，吸引數萬網友朝聖。

一位男同學4日在Threads上分享，上一次經典賽期間，得去補習班上課的他為了看球，將喝完的飲料鋁箔包側邊剪開一個洞，再將手機放進去，從講台方向看就只是在桌上放了罐飲料，邊上課邊緊盯賽事進度。

「追賽神器」曝光後獲熱烈迴響，數萬人讚爆，「想當初在補分科，張育成那發滿貫砲……全班都：唔～」、「後面同學的眼神會出賣你」、「想當初我為了作弊把小抄寫在麥香奶茶某一面，監考老師每經過一次我就喝一次飲料，不停把小抄那面轉到背對老師」、「本週利樂包飲料業績上漲，有什麼頭緒嗎？」、「學會了一招」、「沒想到我還能看到我16年前的招數」。

