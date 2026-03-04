五股泰山輕軌環評通過 須強化濕地保育、土方清運

新北市提出「五股泰山輕軌運輸系統｣環評，經2次專家小組初審，4日通過環評大會，要強化濕地保育、土方清運等議題。（記者吳柏軒攝）

新北市規劃「五股泰山輕軌運輸系統｣，歷經2次環評專家小組初審，今（4日）由環評大會審查後通過；該案全長11.64公里，行經新北市三重區、蘆洲區、五股區及泰山區，因輕軌有7公里高架段，環評委員關注蘆五泰等區的土壤液化對工程影響，並要求強化對五股濕地生態保育措施等，並提醒北部土方清運去化規範。

新北捷運工程局提出「五股泰山線輕軌運輸系統」，全長11.64公里，平面段4.34公里，高架段7.3公里，行經新北三重區、蘆洲區、五股區及泰山區，並於泰山楓江都市計畫區設置維修機廠（面積4.37公頃），共設14座車站，起點為三重區集賢公園，終點為泰山區新北大道5段，主要沿既有道路及未來都市計畫道路布設，在五股區會沿台64線高架下方行進。

請繼續往下閱讀...

五泰輕軌的環評經專家小組二次初審，專家關注，除了施工期間，當地交通將從D級惡化為E級，應提出交通疏導措施，且路線行經五股、泰山等為中度土壤液化潛勢區，蘆洲區為高度液化潛勢區，應強化地質安全評估與防災應變計畫，並提及對五股溼地的影響，要求強化並提出具體濕地生態保育措施。

今環評大會，環境部長彭啓明也提醒，目前每週各地都開會討論土石方清運議題，施工期間的土方清運也要依照相關規範；經審查後認定無重大環境影響，正式通過環評。

新北捷運工程局總工程師曾國嵐指出，五泰輕軌除了環評，目前也送交通部審查，正在初審階段，後續還要再送行政院審核，預計待政院公告後，工期預計7年，該案由中央補助78％，地方自籌22％；新北市長侯友宜則在去年宣布，總經費約513.96億元，盼中央盡速通過。

新北捷運工程局提出「五股泰山線輕軌運輸系統」，全長11.64公里，預計工期7年。（圖取自新北市捷運工程局環說書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法