台中公幼3/7起報名 增園生兄弟姊妹、現役軍人子女優先報

台中公幼3/7起登記。（圖：市府提供）

台中市115學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生，自3月7日起開放登記報名，台中市教育局指出，今年特別調整在園生的兄弟姊妹皆可透過優先入園的資格登記報名，也配合教育部建議將現役軍人子女納入優先資格；報名採二階段辦理，第1階段招收2-5足歲法定需要協助幼兒及5足歲幼兒，第2階段招收第1階段未錄取的需要協助幼兒及其他2至5足歲幼兒。

教育局長蔣偉民指出，這次招生對象為民國109年9月2日至民國113年9月1日間出生且設籍台中市的幼兒，符合招生對象資格的幼兒可擇任一公立幼兒園、非營利幼兒園登記報名。

教育局補充，家長如符合線上登記資格，進入「台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生E化作業系統」家長報名頁面（ http://kid-online.tc.edu.tw ），填寫幼兒基本資料與聯絡人方式，系統即自動比對報名幼兒是否符合幼兒園報名資格。

包括教職員工的子女、雙胞胎或多胞胎幼兒、幼兒家庭有同胞兄弟姊妹3人以上、在園生的兄弟姊妹、現役軍人子女等類型，家長須「現場」辦理報名登記，並繳交相關證明文件。

教育局表示，第1階段線上登記報名時間自3月7日上午10時至3月13日下午11時59分止，第2階段線上登記報名時間自3月15日上午10時至3月20日下午11時59分止，現場登記報名時間以各公立及非營利幼兒園招生簡章公告為準。

第1階段抽籤時間為3月14日下午2時，第2階段抽籤時間為3月21日下午2時，正取生須於抽籤當日下午4時前完成「現場或線上」報到作業，遞補的備取生需於下午5時前完成「現場」報到，逾期未報到者視同放棄。

