03/02各報重點新聞一覽

美國與以色列二月廿八日聯手對伊朗發動「史詩怒火行動」，八十六歲的最高領袖哈米尼在空襲中身亡。（法新社檔案照）

美以第一擊就命中 伊朗領袖哈米尼與家人喪命

美國與以色列二月廿八日聯手對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），八十六歲的最高領袖哈米尼在空襲中身亡，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）司令、國防部長及武裝部隊參謀總長等卅多名軍政高層也喪命，重創德黑蘭權力中樞。

俄中伊拼裝防空網 擋不住美以飛彈

美國與以色列聯手對伊朗發動多波次的遠距精準攻擊，伊朗原本引以為傲的多層次防空體系，結果在作戰中表現不如預期，伊朗大量採用中國、俄羅斯產製的防空雷達及防空飛彈系統，根本擋不住美以聯合的攻勢，暴露出伊朗防空體系的致命缺陷。

車手騙走20萬 沒拿酬勞 法官加重判3年2月 再加等值罰金

詐團車手蘇男騙走新竹縣鄭男廿萬元，沒有拿到酬勞，被新竹檢方起訴求刑一年半，新竹地院法官審理後認為「我國詐騙集團橫行，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人詬病」，不僅「加倍」重判三年二月，甚至「附贈」合併宣告騙來的廿萬元作為罰 金刑，是近來少見對詐騙犯重懲的判決。

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

連假急診醫院湧人潮 多家通報滿床

春節九天年假，各大醫院急診風平浪靜，但二二八連假，台大、亞東、成大等醫院急診再度湧現人潮，向一一九通報滿床。醫師表示，年後就醫需求增加，且天氣不穩，感染患者變多，急診患者明顯增加，恐需一至兩周消化，三月中旬才能恢復穩定。

哈米尼被炸死 川普：繼續轟

伊朗官方1日證實，86歲的最高領袖哈米尼已在美國與以色列攜手進行的空襲中殉難，消息震驚國際。據報導，包括國防部長在內，約40名伊朗官員在攻擊中身亡。伊朗官方已組成3人小組，在選出最高領袖前，領導過渡時期。伊朗外長阿拉奇說，1、2天之內就會有新領袖產生。伊朗伊斯蘭革命衛隊誓言復仇，美國總統川普強硬警告勿輕舉妄動，否則美國將祭出史無前例的武力反擊。川普並透露，對伊朗新的最高領袖，他有屬意對象。

侯友宜：執政不是拚輸贏 應以民為念

新北市長侯友宜於2年前總統大選後，首度接受專訪。他特別就目前朝野嚴重對立的僵局提出建言表示，關鍵還是在總統、領導人，學會放下、學會傾聽、學會溝通，就可以團結大家，因為「執政不是拚輸贏，執政是要以人民為念」。

