美以第一擊就命中 伊朗領袖哈米尼與家人喪命

美國與以色列二月廿八日聯手對伊朗發動「史詩怒火行動」，八十六歲的最高領袖哈米尼在空襲中身亡。（法新社檔案照）

美國與以色列二月廿八日聯手對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），八十六歲的最高領袖哈米尼在空襲中身亡，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）司令、國防部長及武裝部隊參謀總長等卅多名軍政高層也喪命，重創德黑蘭權力中樞。

史詩怒火行動 首日摧毀約五百個目標

德黑蘭迅速啟動在中東的代理人網絡，並由革命衛隊主導對周邊設有美軍基地的國家，發動飛彈和無人機報復。美國總統川普警告，若伊朗持續報復，美國將以「前所未有」的毀滅性力量回擊。

以色列空軍出動約兩百架戰機，為該國史上最大規模空中行動，美國也出動F-22、F-35匿蹤戰機，並由「林肯號」及「福特號」航空母艦打擊群提供支援，行動首日摧毀伊朗境內約五百個目標，包括防空系統、彈道飛彈發射器及軍事設施，迄今造成至少二〇一人喪生、七四七人受傷。

德黑蘭旋即對以色列本土、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林及沙烏地阿拉伯等多國發射數百枚飛彈與無人機，目標是美軍設施。

30多名軍政高層也身亡 重創權力中樞

伊朗官方證實，哈米尼及其女兒、女婿及外孫女在空襲中喪命。哈米尼首席顧問夏卡尼、革命衛隊司令帕克波爾、國防部長納西爾扎德、參謀總長墨沙維等政軍要員無一倖免。

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼宣布成立過渡時期領導委員會，總統、司法首長及一位憲法監護委員會法學家將承擔責任，選出下一任領袖。

川普一日表示，美以「猛烈且精準的轟炸」將持續一整週，直到達成中東和平的目標為止，並重申這是伊朗人民奪回自己國家的唯一機會。

