車手騙走20萬 沒拿酬勞 法官加重判3年2月 再加等值罰金

車手騙走20萬沒拿酬勞遭求刑1年半，法官「加倍」重判3年2月，還「附贈」等值罰金。（圖為情境照）

「附贈」合併罰金刑 少見重懲判決

詐團車手蘇男騙走新竹縣鄭男廿萬元，沒有拿到酬勞，被新竹檢方起訴求刑一年半，新竹地院法官審理後認為「我國詐騙集團橫行，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人詬病」，不僅「加倍」重判三年二月，甚至「附贈」合併宣告騙來的廿萬元作為罰 金刑，是近來少見對詐騙犯重懲的判決。

檢方起訴指控，詐欺車手蘇男於二〇二三年十月，在新竹縣便利商店騙鄭男面交廿萬元，蘇男沒拿到酬勞，但其助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，且對被害人經濟、心理及精神造成重大影響，具體求刑一年六月。

法官：詐欺量刑過輕 長期為人詬病

新竹地院法官審理後認為，蘇男迄今並未賠償被害人，犯罪所生危害尚未填補，且有組織犯罪、加重詐欺取財及洗錢案件等前科紀錄，我國詐騙集團橫行，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，從事詐欺犯罪成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，造成我國人民巨大財產上損失，警政司法機關疲於奔命，將排擠我國在詐欺案件以外的其他犯罪偵查與人民權益保障，影響層面重大。

法官審酌認為，儘管蘇男未取得約定報酬，沒有沒收犯罪所得的問題，仍決定對他合併宣告向被害人所收取的廿萬元詐欺贓款相同數額，作為罰金刑，以示政府打詐決心。最後法官將蘇男依三人以上共同詐欺取財罪重判有期徒刑三年二月，併科罰金廿萬元。

