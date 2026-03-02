俄中伊拼裝防空網 擋不住美以飛彈

伊朗大量採用中國、俄羅斯產製的防空雷達及防空飛彈系統，根本擋不住美以聯合的攻勢，暴露出伊朗防空體系的致命缺陷。圖為以色列軍方公布對德黑蘭發動大規模襲擊畫面。（法新社）

系統無法整合 伊朗防空曝致命缺陷

美國與以色列聯手對伊朗發動多波次的遠距精準攻擊，伊朗原本引以為傲的多層次防空體系，結果在作戰中表現不如預期，伊朗大量採用中國、俄羅斯產製的防空雷達及防空飛彈系統，根本擋不住美以聯合的攻勢，暴露出伊朗防空體系的致命缺陷。

根據國際媒體先前報導顯示，伊朗的防空系統主要由俄羅斯、中國進口裝備及本土研發系統混合組成。

三核心瓶頸 多層次防空體系失靈

伊朗最倚重的長程防禦武力為俄製S-300PMU-2，曾被視為攔截隱身戰機的王牌。然而，在此次空襲初期，多套S-300的雷達與指揮車便遭到以色列精準摧毀。此外，用於保護核設施的短程Tor SAM亦未能有效攔截低空滲透的特種無人機。

為填補損失，伊朗近期緊急引進中國製紅旗-9B （HQ-9B）長程防空系統，並大量採用中方提供的雷達指管系統。儘管數據帳面優異，但在實戰中與現有體系的數據鏈整合仍存在落差。

至於伊朗自主開發的Bavar-373 及具備一千一百公里偵測範圍的 Gadir（加迪爾）長程雷達，雖具備一定的偵測能力，但在面對電子戰干擾時表現並不穩定。

伊朗防空網之所以在去年六月至今年初的多次軍事衝突中「失靈」，主因在於三大核心瓶頸，包括「斷頭式」雷達精準打擊、系統碎片化與兼容性漏洞、以色列情報機構摩薩德的內部滲透。

系統間數據交換遲滯 防禦盲區增

其中，伊朗防空體系由俄、中、伊三方裝備強行拼接而成。外電報導分析顯示，各系統間數據交換遲滯，導致防禦盲區增加，給了F-35匿蹤戰機穿透防線的可乘之機。

