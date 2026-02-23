南方四島「黑白金」傳說 自然版「黑白大廚」上菜

南方四島為白金土魠洄游區，也是特定季節開放捕撈。（吳明翰提供）

澎湖的冬天一樣好玩！內政部國家公園署海洋國家公園管理處邀請大家打破季節迷思，走訪澎湖及澎湖南方四島國家公園。這場由大自然與澎湖人傳統智慧精心共琢的「黑白地景」盛宴，加上冬季限定的「黑白金寶」，絕對讓您眼界大開、食指大動！

走進南方四島，映入眼簾的便是震撼人心的黑色柱狀玄武岩地景。這些高聳的岩柱不僅是島嶼的基石，更承載著豐富的自然生態；冬天東北季風吹起，海浪拍打在玄武岩上，帶來了一道不容錯過的頂級美味-紫菜。無論是做成風味十足的紫菜酥，還是煮一鍋鮮甜的紫菜狗母魚丸湯，品嚐的正是黑石與大海結合的嚴峻滋味。

與黑色玄武岩相輝映的，是傳統民宅常見的咾咕石建築。這種由珊瑚骨骼構成的白色石材，不僅展現了先民因地制宜的智慧，更是島嶼歷史的載體。冬季海洋的另一份饋贈，則是深受饕客喜愛的土魠魚。土魠魚正式名稱為「康氏馬加鰆」，屬於洄游性魚類，每年約在9月至隔年4月間會隨著洋流南下到澎湖南方四島周邊海域。因其肉質細緻、風味鮮美，被譽為「白金」。

海管處強調，在堅持保育的前提下，海管處採取了兼顧傳統的友善管理：特許村民在特定季節採集「黑金」紫菜，並允許符合規定、採用傳統漁法的在地漁船維持作業空間。澎湖南方四島壯闊的地景與海洋生態需要大家共同珍惜，更期望在地傳統的辛勞與智慧，能透過永續的利用方式，讓這份獨特的「黑白」資源細水長流，生生不息。

南方四島紫菜，特定季節開放民眾採集。（吳明翰提供）

