    首頁 > 生活

    海委會加碼運動幣！持幣潛水護珊瑚 享專屬獎勵金

    2026/02/23 16:58 記者洪臣宏／高雄報導
    海委會加碼運動幣，攜手友善潛店守護蔚藍海洋。（海委會提供）

    海委會加碼運動幣，攜手友善潛店守護蔚藍海洋。（海委會提供）

    海洋委員會今（23）日宣布，將針對運動部發行的「運動幣」推出專屬加碼方案。凡持有運動幣民眾，前往海洋保育署「珊瑚特潛聯盟」合作夥伴消費，提供加碼獎勵金，力邀國人在強身健體的同時，共同守護台灣珍貴的珊瑚礁生態。

    海委會表示，這次與運動部合作，旨在將運動熱潮轉化為保育動力，透過「加碼金」機制，不僅減輕民眾參與水域運動的負擔，更能引導消費者選擇對環境衝擊較小的「友善潛店」，達成生態旅遊與地方發展的雙重效益。

    這次活動的加碼對象，僅限於海保署「珊瑚特潛聯盟」的合作夥伴，這些店家均承諾遵循「海洋友善潛水準則」，包括：不餵食魚類，​不觸碰、不採摘任何海洋生物，​鼓勵穿著水母衣或使用海洋友善防曬乳，​積極參與海洋廢棄物清理活動。

    領取與使用流程僅需要三步驟，確認持有運動部核發的有效運動幣；挑選友善潛店，至海保署官網查詢「珊瑚特潛聯盟合作夥伴名單」（同時為運動部特約店家）並預約活動；現場折抵加碼，於潛店核銷運動幣時，即可同步折抵由海委會負擔的費用。

    海委會強調，海洋保育需要每一位潛水員的參與，透過這次的加碼政策，期望能建立起「負責任的遊憩」模式，讓國人在探索海洋之美的同時，也能成為守護海洋的尖兵，詳細加碼額度及使用辦法將於3月公布。

    加碼對象僅限「珊瑚特潛聯盟」的合作夥伴。（海委會提供）

    加碼對象僅限「珊瑚特潛聯盟」的合作夥伴。（海委會提供）

