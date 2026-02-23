春節收假最揪心一幕！ 阿嬤獨自在門口揮手道別 全網心疼爆哭

有網友發文感慨，每次過年收假最讓他感到揪心的一幕，是看到阿公、阿嬤站在門口揮手道別的身影。示意圖。（圖由「ChatGPT」AI生成）

春節連假正式結束，許多返鄉團聚的民眾陸續離開老家，回到學校或工作崗位。網友對此發文感慨，每次過年收假最讓他感到揪心的一幕，是看到阿公、阿嬤站在門口揮手道別的身影，該文一出，迅速引發大批網友共鳴，不少人也感傷表示，相當心疼家中長輩在熱鬧的過年結束後，得獨自面對再次安靜下來的家。

據悉，一名網友20日在Threads發文表示，「每次過完年後，阿公、阿嬤要如何面對突然變安靜的家裡？」，同時分享雖然自己平常會打電話給南投老家的外公、外婆聊天，也會趁過年連假回老家探望他們，但每次等到收假離開時，看到兩老在門外不斷揮手道別，事後打電話聊天提到「大家離開後，都吃不下飯」，讓他感到相當不捨。

請繼續往下閱讀...

貼文發布後掀起熱烈迴響，許多網友也分享他們在收假前，與老家長輩道別的情況，「以前要回去了視線都捨不得離開後照鏡」、「離開老家，是全巷子最晚離開的，安靜的讓人心酸」、「剛回去阿公都笑嘻嘻，快要走的時候就能感覺到他心情變差了」、「每次阿公都帶著快哭的表情目送我們離開，我也忍不住在車裡默默掉淚」、「1個小時前，阿嬤送我們離開的時候嘴巴雖然笑笑的，但眼睛看起來像在忍住不哭」。

不過也有與長輩同住的苦主表示，完全無法理解原PO的心情，直言那是「距離產生美感」，若天天同住反而容易吵架或感情變差。另有網友幽默，長輩看到兒女孫輩離開或許反而鬆了一口氣，「有夠累，這群屁孩終於回去了」、「終於不用再想要煮什麼了，很讚」、「平常兩老住垃圾2天倒一次沒問題，過年後2天還倒不完」、「有些長輩很怕吵，而且有自己的生活習慣，所以也不希望被子女打擾太久」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法