為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節收假最揪心一幕！ 阿嬤獨自在門口揮手道別 全網心疼爆哭

    2026/02/23 16:47 即時新聞／綜合報導
    有網友發文感慨，每次過年收假最讓他感到揪心的一幕，是看到阿公、阿嬤站在門口揮手道別的身影。示意圖。（圖由「ChatGPT」AI生成）

    有網友發文感慨，每次過年收假最讓他感到揪心的一幕，是看到阿公、阿嬤站在門口揮手道別的身影。示意圖。（圖由「ChatGPT」AI生成）

    春節連假正式結束，許多返鄉團聚的民眾陸續離開老家，回到學校或工作崗位。網友對此發文感慨，每次過年收假最讓他感到揪心的一幕，是看到阿公、阿嬤站在門口揮手道別的身影，該文一出，迅速引發大批網友共鳴，不少人也感傷表示，相當心疼家中長輩在熱鬧的過年結束後，得獨自面對再次安靜下來的家。

    據悉，一名網友20日在Threads發文表示，「每次過完年後，阿公、阿嬤要如何面對突然變安靜的家裡？」，同時分享雖然自己平常會打電話給南投老家的外公、外婆聊天，也會趁過年連假回老家探望他們，但每次等到收假離開時，看到兩老在門外不斷揮手道別，事後打電話聊天提到「大家離開後，都吃不下飯」，讓他感到相當不捨。

    貼文發布後掀起熱烈迴響，許多網友也分享他們在收假前，與老家長輩道別的情況，「以前要回去了視線都捨不得離開後照鏡」、「離開老家，是全巷子最晚離開的，安靜的讓人心酸」、「剛回去阿公都笑嘻嘻，快要走的時候就能感覺到他心情變差了」、「每次阿公都帶著快哭的表情目送我們離開，我也忍不住在車裡默默掉淚」、「1個小時前，阿嬤送我們離開的時候嘴巴雖然笑笑的，但眼睛看起來像在忍住不哭」。

    不過也有與長輩同住的苦主表示，完全無法理解原PO的心情，直言那是「距離產生美感」，若天天同住反而容易吵架或感情變差。另有網友幽默，長輩看到兒女孫輩離開或許反而鬆了一口氣，「有夠累，這群屁孩終於回去了」、「終於不用再想要煮什麼了，很讚」、「平常兩老住垃圾2天倒一次沒問題，過年後2天還倒不完」、「有些長輩很怕吵，而且有自己的生活習慣，所以也不希望被子女打擾太久」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播