    「春雨綿綿」明報到！吳德榮：體感冷暖交替明顯

    2026/02/24 08:21 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，明天起晴雨、涼暖交替，為春季易降雨型態；冷暖更替頻繁，感受上氣溫變化幅度將非常大。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（24日）各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；台灣各地為多雲到晴，金門、馬祖有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明天（25日）起晴雨、涼暖交替，為春季易降雨型態；且因冷暖更替頻繁，感受上氣溫變化幅度將非常大。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（23日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天在鋒面前暖區，各地白天溫暖微熱，高溫約在30度左右。鋒前中層雲移入，各地雲量增多，中部以北山區偶有零星飄小雨的機率，東半部偶有局部短暫降雨。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天鋒面掠過，北部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台灣轉涼；週四（26日）短暫空檔，氣溫略升，下午起另一鋒面逐漸接近，北台灣中高雲移入、雲量增多。

    週五（27日）上午起鋒面南下，中部以北轉雨、轉涼；週六（28日）鋒面降雨區往南移動；下週日（3月1日）好轉，北台灣局部短暫降雨逐漸停歇，天氣回暖；下週一（2日）空檔偏暖。下週一晚間至週四（5日），進入另一波短波通過的循環。

    吳德榮分析，明天開始，連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面偶伴隨對流性降雨；鋒後冷空氣並不強、僅達「東北季風」等級，預估台北測站最低氣溫都在15度以上，但因冷暖頻繁更替，感受上氣溫變化幅度將非常大。

