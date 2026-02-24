中南部今注意日夜溫差 明起鋒面接力報到

今日各地早晚稍涼，清晨低溫約18至20度，白天台南以北及東半部高溫約26至29度，高屏29至31度，中南部地區日夜溫差較大。（資料照）

中央氣象署指出，今日（24日）台南以北地區中午前雲量偏多，北部地區清晨至上午有零星降雨的機率，東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫雨，其他時段及高屏地區大多為多雲到晴的天氣。

溫度方面，各地早晚稍涼，清晨低溫約18至20度，白天台南以北及東半部高溫約26至29度，高屏29至31度，中南部地區日夜溫差較大，建議適時調整衣物。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北可能短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

週三（25日）微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及宜蘭白天高溫稍降，各地早晚亦涼。迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，新竹以南地區為多雲。

週四（26日）東北季風減弱，北部及宜蘭白天氣溫回升，各地早晚仍涼；由於另一鋒面接近，環境水氣較多，桃園以北地區有局部短暫陣雨，東半部地區、中部以北山區及恆春半島有零星短暫陣雨，中部平地及南部地區為多雲。

週三及週四低溫預測，中部以北、宜蘭及花蓮17至20度，南部、台東及澎湖20至21度，金門16度，馬祖13度；高溫方面，北部、宜蘭、花蓮及澎湖23至26度，台東26至27度，中南部29至30度，金門21至22度，馬祖15至16度。

週五（27日）鋒面通過及東北季風再增強，週六（28日）華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及宜蘭白天高溫下降，天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；降雨範圍增大，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區亦有局部短暫陣雨，南部平地為多雲。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 30 20 ~ 29 23 ~ 32 21 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法