墨西哥擊斃頭號毒梟 全國陷動亂已知至少70死

墨國頭號毒梟歐塞奎拉被當局擊殺後，引爆犯罪集團與武裝分子在墨國境內多地發動報復攻擊，當局23日表示，在抓捕歐塞奎拉及其後續行動中，共有超過70人喪生。（歐新社）

墨西哥軍方22日在一次突襲行動中，擊殺領導販毒集團「哈里斯科新世代」（CJNG）的墨國頭號毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes），引爆犯罪集團與武裝分子在墨國境內多地發動報復攻擊，封鎖高速公路，並縱火焚燬車輛和商家。墨西哥當局23日表示，在抓捕歐塞奎拉及其後續行動中，共有超過70人喪生。

綜合外媒報導，歐塞奎拉死訊公開後，立即引發「哈里斯科新世代」的大規模暴力報復行動，範圍遍及墨西哥20個州，犯罪份子大規模縱火焚燒車輛，在各地公路設置超過250個路障。

請繼續往下閱讀...

在22日遍及全國的暴力事件中，墨西哥公共安全部長哈富奇（Omar García Harfuch）表示，有25名墨西哥國民警衛隊成員分別在6起不同的襲擊事件中喪生，另外在「哈里斯科新世代」發跡的哈里斯科州有30名暴力份子被殺。

墨西哥當局統計的死亡人數包括安全部隊成員、疑似販毒集團成員及其他人員，官員未提供詳情，多數死亡事件的具體情況尚不清楚。

美國國務院表示，墨西哥大部分地區在經歷大規模動亂後已恢復正常，但同時提醒在巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）、瓜達拉哈拉（Guadalajara）和古斯曼城（Ciudad Guzman）的美國公民繼續就地避難。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法