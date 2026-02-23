為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    「自由護盾」演習卡關 南韓提議排除日本改雙邊演習 遭美方回絕

    2026/02/23 23:55 國際新聞中心／綜合報導
    美軍16日和18日在東海出動4架B-52轟炸機，與日本航空自衛隊舉行空中聯合演習。（法新社檔案照）

    美軍16日和18日在東海出動4架B-52轟炸機，與日本航空自衛隊舉行空中聯合演習。（法新社檔案照）

    南韓媒體披露，由於南韓和美國在縮小聯合演習規模問題上未能消除意見分歧，韓美年度「自由護盾」（FS）聯合軍演將延後實施。而在韓方提議若美日韓聯合軍演只能在特定日期進行，可改以韓美兩國雙邊演習形式進行，但遭美方拒絕，「那我們就（美日）自己進行吧」。

    綜合韓聯社與朝鮮日報報導，南韓政府消息人士透露，韓軍聯合參謀本部和駐韓美軍原擬共同宣布，下月9日至19日舉行「自由護盾」演習，但最近南韓政府要求大幅縮減通常在此期間集中進行的韓美聯合野外機動訓練，美方對此表示為難，同時延後宣布消息。

    南韓政府認為，為了讓今年成為「南北和平共存元年」，有必要採取減少演習等緩解軍事緊張的措施，但駐韓美軍對韓方突然提議修改兩國事先擬定的野外機動演習計畫感到無措。據稱參加演習的兵力和裝備，已開始從美國本土等地出發，部分已部署到南韓。

    此外，針對美方提議的「韓美日聯合空中演習」，南韓國防部表示，美方提出的日程與春節假期（15-18日）撞期，且臨近日本島根縣主張對獨島的領土主權而制定的「竹島日」（22日），因此要求進行調整，建議提前舉行三方聯演，或是韓美兩軍在「竹島日」之後另外舉行雙邊聯演。

    2023年2月22日，韓美日舉行應對北韓洲際彈道飛彈（ICBM）的海上聯合演習，當時擔任共同民主黨代表的現任總統李在明表示：「如果聽到『在竹島日舉行韓美日聯合演習』這種話還不覺得奇怪，那就有問題了。」

    由於時間上難以實現，韓方提議排除日本，將三方演習改為韓美雙邊演習，但未被美方接受。

    美軍因而在16日和18日，在東海與日本航空自衛隊舉行出動4架美國代表性戰略資產B-52轟炸機的空中演習。

    針對朝鮮日報21日指稱，南韓政府拒絕韓美日聯合空中演習，南韓國防部澄清並非事實，韓美同盟及韓美日安保合作依然牢固。雖然因日程問題無法接受美國提議而要求「調整演習」，但韓方並未「拒絕」。

    然而，南韓軍方消息人士指出，美國應該是認為，韓方委婉拒絕演習提議。據稱在前總統文在寅政府時期，美國也曾提議舉行韓美日聯合空中演習，但韓方消極應對，因此韓美、美日分別進行空中演習。

    一名前國防部高層官員認為，修改方案的提議本身，就是對原提議的拒絕。一名安全專家認為，如果南韓提議排除日本，美國卻說「那還不如排除南韓」，「這難道不是問題嗎？」

