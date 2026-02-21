為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「人日節」剛好是開工大吉日 2個開工時段財源滾滾

    2026/02/21 20:26 記者陳鳳麗／南投報導
    開工日有傳統信仰的老闆，可準備有吉祥寓意的水果拜土地公、財神爺。（記者陳鳳麗攝）

    春節9天連假接近尾聲，公家機關、學校都在23日（大年初七）開始上班、上課，民俗專家廖大乙表示，公司行號、店鋪今年的開工吉日，剛好也在大年初七，「七」是大吉數，這天上午7點到下午1點都是開工好時段；若是八大行業的業者，開工吉時則從下午5點到夜間11點。

    廖大乙指出，正月初七相傳是女媧造人的日子，因此這天又稱「人日節」，而「七」是營造工程必用文公尺的大吉數，而今年公家機關、學校在初七開始上班、上課，一般公司工廠、店鋪也可選這個大吉日開工。

    至於開工時段則可在上午7點到下午1點之間，挑一個最喜歡的時段，有傳統宗教信仰的老闆，可準備有吉祥寓意的橘子、棗子、紅龍果、葡萄、鳳梨等水果，以及可分享給員工的糖果餅乾，在吉時向土地公、財神爺敬拜，祈求生意興隆、招財進寶，所有員工平安健康、工作順利。

    廖大乙提醒，開工儀式之後，老闆、主管不要忘了發送開工紅包，一般行業可用直式紅包，金額隨老闆心意，但一定要雙數，且紅包袋不能封口。員工拿到紅包後可對折放在錢包內當錢母，讓「錢母」生財聚財。

    廖大乙說，若是八大行業的業者，開工吉時與一般公司不同，選在傍晚5點到夜間11點之間最佳。老闆給員工的開工紅包，可準備橫式紅包袋，包雙數的錢，可讓該店業績蒸蒸日上，客源廣進。

    民俗專家廖大乙說，大年初七是人日節，剛好是今年開工大吉日，開工時可向土地公或財神爺祈求財源廣進、員工平安。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙建議，老闆給員工開工紅包，金額一定要雙數，紅包袋不能封口，而一般公司行號的開工紅包可用直式，八大行業則可選橫式。（記者陳鳳麗攝）

