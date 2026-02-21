日本頂尖睡魔大師破天荒聯手！ 打造巨型媽祖燈組

縣長翁章梁手上的睡魔燈籠是在日本製造運送來台。（記者蔡宗勳攝）

為了2026在嘉義舉辦的台灣燈會，日本青森派出了兩位現役大師級「睡魔師」諏訪慎和林廣海跨海來台創作。兩人在日本是不同流派的競爭對手，平常是王不見王，但在配天宮樸仔媽精神感召下，兩位大師「夢幻般聯手」，取材配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與虎爺製作大型睡魔燈組。縣長翁章梁21日傍晚邀朴子配天宮董事長蔡承宗及董監事團隊前往展區欣賞製作過程。

睡魔源自日本東北地區重要祭典—青森睡魔祭，以立體巨型武者與神話人物造型聞名，融合繪畫藝術、紙紮技法、骨架結構與燈光設計，是兼具力量與美感的傳統藝術形式。這次讓諏訪慎和林廣海兩位不同流派大師破天荒聯手，由諏訪慎製作媽祖跟三尊虎爺，林廣海負責千里眼與順風耳。

兩位大師指出，這挑戰可說「壓力山大」，因為在日本做一座睡魔燈籠至少要兩個月，這次在台灣挑戰一個多月完工，題目還是台灣人最熟悉的「媽祖」與「虎爺 」，要是神韻沒抓對，可是會被嚴格審視的。

除了燈籠製作，最讓人期待的就是3月7日「Team Taiwan大遊行」，可以想像日本祭典那種震撼的「睡魔囃子」奏樂，配上活力四射的跳人，然後拉著結合台日美學的「巨型媽祖睡魔燈籠」走在嘉義街頭，不用買機票就能看青森睡魔祭，令人期待。

翁章梁說，經睡魔團隊持續趕工，千順兩將軍與虎爺已畫好臉孔並陸續上色，並點亮燈泡著色，更能確認顏色的狀態是否符合設計的想像，這是一次技藝與文化上的結合，睡魔燈組一定能驚豔整個台灣燈會。

蔡承宗感謝縣府、文化總會攜手將配天宮的宗教特色展現在眾人眼前，更感謝睡魔師不遠千里從日本來台創作。

日本青森大師級睡魔師來台駐地創作。（記者蔡宗勳攝）

日本青森大師級睡魔師來台駐地創作。（記者蔡宗勳攝）

大師級睡魔師諏訪慎（右二）正在製作虎爺燈籠。（記者蔡宗勳攝）

順風耳將軍睡魔燈組。（記者蔡宗勳攝）

千里眼睡魔燈組。（記者蔡宗勳攝）

順風耳與千里眼將軍睡魔燈籠。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁觀賞虎爺爺睡魔燈組。（記者蔡宗勳攝）

虎爺睡魔燈組成品令人期待。（記者蔡宗勳攝）

