週日中南部高溫30度 各地日夜溫差逾10度

週日天氣跟今天類似，各地大多為多雲到晴。（資料照）

大年初六（22日）各地早晚仍涼，日夜溫差大，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報，週日天氣跟今天類似，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，晚起基隆北海岸及大臺北地區亦有零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

溫度部分，週日各地早晚仍涼，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭約15至16度，南部及花東約18到19度，白天高溫北部及東半部25至27度，中南部29、30度，日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至25度，金門晴時多雲，14至24度，馬祖晴時多雲，12至18度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，明日受槽線通過與微弱東北季風影響，水氣略增，但臺灣仍吹偏東至東南風；西部清晨易有低雲或薄霧，恆春半島與東部多雲局部短暫陣雨，東北部雲多偶有陽光，北部與西半部晴到多雲。白天高溫普遍25°C以上，中南部局部上看30°C，夜晚清晨因輻射冷卻溫差大，須留意降溫。

下週一、二（23、24）轉受高壓迴流影響，各地回暖，北部約25至27°C，中南部28至30°C；僅東半部迎風面偶有短暫陣雨，西半部大致晴朗。不過週二晚間起鋒面通過、東北季風增強，中北部及東部轉為陰雨，週三白天高溫降至20至22°C；中南部仍多雲到晴，高溫25至30°C，南部偏熱，但日夜溫差仍明顯，早晚低溫約13至19°C。

紫外線指數方面，澎湖縣為過量級，其餘縣市皆達高量級。

空氣品質方面，週日環境風場為東南風至偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後擴散條件轉好，晚間東風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，午後臭氧濃度稍易上升；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度部分，週日各地早晚仍涼，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭約15至16度，南部及花東約18到19度，白天高溫北部及東半部25至27度，中南部29、30度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，澎湖縣為過量級，其餘縣市皆達高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法