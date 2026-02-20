垃圾大變身2-1》飯店紙拖鞋全分解 穿完變土種出藍莓

南投竹山鎮本土業者林桓羽，開發出木漿纖維紙拖鞋，可完全分解製成培養土，就連不易栽培的藍莓（圖右），也能成功種植並結出果實。（記者劉濱銓攝）

記者劉濱銓／南投專題報導

全球減塑減碳、環保意識高漲，飯店旅宿業不再提供一次性備品，但對民眾來說，花一樣的錢，卻少了備品服務，難免出現「剝奪感」！南投縣竹山鎮就有全台僅剩1家、唯一本土製造的紙拖鞋廠商，開發出木漿纖維紙拖鞋，不只能全回收吸引知名飯店採用，甚至能分解製成培養土，並種出不易栽培的藍莓，未來還能把藍莓提供給飯店、住客，達到人與土地的循環永續，降低環保剝奪感。

竹山紙拖鞋廠商第2代業者林桓羽表示，過去紙拖鞋都以塑膠不織布為材料，後來在市場削價競爭，以及大量中國製紙拖鞋進口後，台灣目前僅剩他們1家在地生產廠商，前幾年他們開發出零塑、環保、可全材質降解的木漿紙拖鞋，已獲知名天閣酒店、台南致穩商旅等飯店採用，不僅無塑減少環境危害，「台灣製造」也能降低碳足跡。

林桓羽說，由於環保紙拖鞋是用可分解的木漿纖維製成，近期更與台灣蚯蚓養殖協會合作，透過泥土混合蚯蚓糞便，再結合破碎過的紙拖鞋，形成兼具透氣、吸水的介質，就能製成培養土，且做出的土讓為弱酸性，相當適合種植藍莓，因此最近就成功的以紙拖鞋泥土種出藍莓，讓人相當振奮。

未來木漿紙拖鞋不再是一般回收物，而是可回歸大地的土壤資材，甚至回收紙拖鞋製成泥土，種出的藍莓果實，還能回售給飯店、提供給住客，成為民眾住宿的獨特體驗，也能讓環保旅宿價值升級，攜手住客打造永續目標。

台灣蚯蚓養殖協會表示，「沒有廢棄物，只有放錯地方的資源」，木漿紙拖鞋已跳脫一般回收物再製造，而是以破碎、分解的方式全然回歸大地，只要混合泥土、蚓糞使其自然分解，就能成為非常好的培養土，甚至可以取代肥沃的泥炭土，避免開採地下土壤資源，尤其像不容易種植的藍莓，都能順利生長並結出果實，足見其環保潛力與永續可行性。

南投竹山鎮有業者開發出可完全分解的紙拖鞋，透過破碎製成培養土還能種出藍莓。圖為示意照。（記者劉濱銓攝）

南投竹山鎮有業者開發出可完全分解的紙拖鞋，透過破碎製成培養土，成功種出藍莓，未來藍莓還能提供給飯店、住客，展現飯店備品的循環永續性。（記者劉濱銓攝）

南投竹山鎮有本土業者開發出可完全分解的紙拖鞋，透過破碎還能製成培養土。（記者劉濱銓攝）

