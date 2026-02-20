為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄六龜台27線重大車禍 疑煞車失靈兩車對撞11人受傷送醫

    2026/02/20 17:41 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市六龜區台27線9公里處初四下午發生一起對撞車禍，兩車共11人受傷。（民眾提供）

    高雄市六龜區台27線9公里處初四下午發生一起對撞車禍，兩車共11人受傷。（民眾提供）

    高雄市六龜區今（20）日下午發生一起對撞車禍，一部上山賞櫻的休旅車，下山途中疑因剎車失靈，與轎車在台27線9公里處對撞，兩車共11人受傷，均無生命危險，相關肇事責任警方釐清中。

    六龜分局據報趕抵，發現現場零件散落一地，事發地點為藤枝林道0k500公尺下坡路段。警方初步調查，39歲王姓男子駕駛休旅車下山，疑因煞車失靈，撞擊對向上山的自小客車，造成休旅車當場翻覆。

    警方指出，王男車上共7人、自小客車共4人，分別出現擦挫傷、撕裂傷不等傷勢。其中5名傷者（3男2女）被送往旗山醫院治療，3人（1男2女）送往義大醫院，3人（2男1女）送往榮總醫院，傷者中年紀最小為6歲，均無生命危險。

    針對駕駛有無酒駕等相關肇事責任，正由警方進一步釐清中。警方調查，屏東籍王姓男子駕駛休旅車搭載6名親友到六龜區賞櫻，不料卻於下山途中發生車禍，幸好兩車11人的意識都清楚，算是不幸中的大幸。

    高雄市六龜區台27線9公里處初四下午發生一起對撞車禍，休旅車當場翻覆。（民眾提供）

    高雄市六龜區台27線9公里處初四下午發生一起對撞車禍，休旅車當場翻覆。（民眾提供）

