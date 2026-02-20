中台灣燈會「嚕嚕米」吸百萬人次賞燈 幸福祈願村合影抽相機！

中台灣燈會IP姆明「嚕嚕米」，是80歲的芬蘭森林精靈。（中市府提供）

2026中台灣燈會熱度爆棚，從15日小年夜開幕6天來，賞燈人次突破百萬，台中市民政局打造「幸福祈願村」更是人氣焦點，集結山、海、屯、城四大宮廟，以創意花燈光影打造沉浸式祈福場景，而燈會吉祥物「姆明」屢被叫成「白色河馬」，台中市府強調，嚕嚕米是芬蘭森林精靈喔。

燈區「幸福祈願村」透過四大祈福燈組，讓民眾走進燈區能感受祝福，山城燈組以巨型水蜜桃、蜜蘋果、椪柑、甜柿及甘露梨展現豐饒果香，海線則以曾現身台中港的白海豚為主角，年長白海豚活動時身體會透出淡粉色光澤，且常於農曆3月媽祖誕辰前後出現，被漁民稱為「媽祖魚」守護海洋。

請繼續往下閱讀...

台中市民政局長吳世瑋說，屯區燈區以霧峰益全香米，釀造「初霧‧純米吟釀」清酒燈組結合金黃稻穗，象徵豐收與甘甜生活，此次加碼推出「拍照祈福抽好禮」活動，即日起至3月3日23時59分止，民眾只要在民政局「幸福祈願村」展區與任一燈組合影，至指定網站（https://petaet.wixsite.com/2026ctlf）填寫資料並上傳合照，即有機會抽中頭獎Canon PowerShot V10口袋相機（市值約1萬4千元）。

燈會IP（吉祥物）姆明「嚕嚕米」，在芬蘭走紅80年，配合2026丙午馬年，常被民眾叫做「白色河馬」，台中市府強調，「姆明」是80歲的芬蘭森林精靈，芬蘭被評選為全世界最幸福國家，台中也被評為全台最幸福城市，歡迎民眾在市區找找看「哪裏還有姆明」，收集幸福合影。

中台灣燈會「幸福祈願村」燈區吸睛。（中市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法