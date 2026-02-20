垃圾大變身2-2》梅籽餘料「轉生術」 紡紗躍升護腕護帶

南投信義鄉是青梅的故鄉，每年農會利用青梅製作多種梅製品，惟加工也會產生大量無法利用的梅籽。（記者劉濱銓攝）

記者劉濱銓／南投專題報導

南投信義鄉是青梅的故鄉，每年利用青梅製作脆梅、梅醬、梅酒等多種梅製品，但加工過程都會剩下非常多的梅籽，成為農業廢棄物，近年信義鄉農會與紡織業者合作，將梅籽餘料轉化成碳化纖維，再製成護腕、護帶等護具，不僅善用梅籽蘊含的微量元素，也讓農廢「轉生」變成有用的紡織原料。

信義鄉農會表示，每年收購鄉內青梅大約300噸，加工製成梅酒、梅醬、梅汁等，但過程則會產生約50噸的梅籽，由於梅籽堅硬難以利用，過去多以堆肥處理或當作垃圾丟掉。

但近年與紡織業者合作，將梅籽餘料回收再利用，先將梅籽乾燥、碳化製成粉末顆粒，再紡紗做成布料纖維，最後製成護腕、護帶等護具，運用梅籽特有的微量元素，及其織品的消臭特性，不僅有助去化梅籽，還能成為功能性紡織品，也讓梅籽獲得更好的運用。

南投信義鄉農會與紡織業者合作，將青梅利用完剩下的梅籽，加以碳化、紡紗成布料，並製成護腕、護帶等護具用品。（記者劉濱銓攝）

