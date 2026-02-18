太平張家3百人初二大團圓 女眷高歌〈回娘家〉應景

太平張家初二大團圓，親友開心吃午餐。 （記者張軒哲攝）

大年初二是回娘家團圓日，台中市太平區張氏家族，連續30年團聚，午餐共席開30桌，約300人共襄盛舉，原本家族最年長的是103歲的張連慶過年前辭世，今年團聚由94歲張連陞代表出席，張家女眷高歌一曲〈回娘家〉應景，眾人團聚十分開心。

今天初二，太平區車籠埔張家族人依照往年慣例，陸續返鄉團聚，今年照慣例在前院搭起棚架與小舞台，負責籌辦的張文田說，回娘家團聚，由古農莊文物館的莊主張友吉發起舉辦，族人參與非常踴躍，經營宏亞食品的張添是最大贊助者，每年皆贊助28萬元籌辦家宴。

請繼續往下閱讀...

太平區興隆里長張閔南表示，自己也是張家族人，可惜耆老張連慶在1個月前往生，張連慶曾任太平鄉代表會副主席、調解委員，近年都是團聚最年長者，今年最年長的是張連陞。

今年初二的張家家宴，中午席開約30桌，張家族人輪番上台致詞並高歌，尤其多名出嫁的堂姐妹歡唱應景的〈回娘家〉，「背起了小娃娃呀、回呀嘛回娘家」，帶動現場氣氛，眾人相約明年再團聚。

太平張家女眷高歌＜回娘家＞應景。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法