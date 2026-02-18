為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太平張家3百人初二大團圓 女眷高歌〈回娘家〉應景

    2026/02/18 13:58 記者張軒哲／台中報導
    太平張家初二大團圓，親友開心吃午餐。 （記者張軒哲攝）

    太平張家初二大團圓，親友開心吃午餐。 （記者張軒哲攝）

    大年初二是回娘家團圓日，台中市太平區張氏家族，連續30年團聚，午餐共席開30桌，約300人共襄盛舉，原本家族最年長的是103歲的張連慶過年前辭世，今年團聚由94歲張連陞代表出席，張家女眷高歌一曲〈回娘家〉應景，眾人團聚十分開心。

    今天初二，太平區車籠埔張家族人依照往年慣例，陸續返鄉團聚，今年照慣例在前院搭起棚架與小舞台，負責籌辦的張文田說，回娘家團聚，由古農莊文物館的莊主張友吉發起舉辦，族人參與非常踴躍，經營宏亞食品的張添是最大贊助者，每年皆贊助28萬元籌辦家宴。

    太平區興隆里長張閔南表示，自己也是張家族人，可惜耆老張連慶在1個月前往生，張連慶曾任太平鄉代表會副主席、調解委員，近年都是團聚最年長者，今年最年長的是張連陞。

    今年初二的張家家宴，中午席開約30桌，張家族人輪番上台致詞並高歌，尤其多名出嫁的堂姐妹歡唱應景的〈回娘家〉，「背起了小娃娃呀、回呀嘛回娘家」，帶動現場氣氛，眾人相約明年再團聚。

    太平張家女眷高歌＜回娘家＞應景。（記者張軒哲攝）

    太平張家女眷高歌＜回娘家＞應景。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播