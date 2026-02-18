馬年台股續漲！花蓮王母娘娘本廟勝安宮初二抽國運籤「丙寅」

勝安宮主委柏瑞青展示今年抽到的國運四季籤結果。（記者花孟璟攝）

農曆年前台股封關創新高，今天大年初二，台灣的「天上王母娘娘」信仰發源地花蓮勝安宮今年國運籤抽到「丙寅」，籤詩提到「財中漸漸見分明」，主委柏瑞清說，今年可繼續走財運，中秋節後還會有重大轉機！

花蓮勝安宮是全台灣天上王母娘娘信仰的發源地，從勝安宮分靈的全國數百間王母娘娘宮廟每年都會回到花蓮進香，每年大年初二勝安宮抽國運籤，由主委柏瑞青、副主委黃永裕等共同抽籤，其中象徵國運的歲君籤今年抽到丙寅，籤詩中特別指求財有機會，柏瑞青說，可以想見今年台股還有表現機會。

請繼續往下閱讀...

勝安宮主委柏瑞青說，新的一年國運趨勢抽到丙寅，這個籤算是中上，籤詩指「財中漸漸見分明、花開花謝結子成，寬心且看月中桂，郎君即便見太平」，代表今年在操作上可以採取比較積極作法，過了農曆八月中以後會有更佳表現。

勝安宮四季籤除了歲君，還有人口、農業、商業、海冬籤，其中人口、農業都抽到同一支「乙巳籤」，籤詩「龍虎相隨在深山、君爾何需背後看、不知此去相愛悞，他日與我卻無干」，寓意「龍虎相鬥」，柏瑞青說，人口和農業得到此籤，這是母娘給大家的提示，新的一年與志趣及性質不合的人不需要勉強合作，日後也無法持久，也因為今年又恰逢選舉年，也代表今年會是動盪的一年。

商業、海冬分別抽到庚申籤、乙亥籤，其中海冬的乙亥籤提到「長江風浪漸漸靜，於今得進可安寧，必有貴人相扶助、兇事脫出見太平」，令人聯想到花蓮去年馬太鞍溪堰塞湖水害，得此籤詩也讓災民得到不少安慰。

花蓮勝安宮今年國運籤抽到丙寅，財運走中上運。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法