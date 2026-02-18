手刀要快！「奈良美智 ╳ 乖乖」大年初四起一連3天嘉義新港限量販售

奈良美智為這三種口味乖乖各設計不同的包裝，都相當俏皮可愛。（記者蔡宗勳攝）

《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》正在嘉義縣「新港文化館25號倉庫」展出，奈良美智周邊商品與國民零食「乖乖」攜手推出的聯名款包裝，農曆年前2月13日、14日已在新港限量發售，吸引許多人排隊搶購。大年初四（2/20）起一連3天限量販售，之前向隅的奈粉請早，以免空手而回。

日本知名當代藝術家奈良美智熱愛台灣文化眾所皆知，先前曾透露考慮攜手國民零食「乖乖」推出聯名款包裝，雙方一拍即合，「乖乖」也祭出最大誠意，除大家耳熟能詳的「五香」與「奶油椰子」兩種傳統口味，還多了奈良美智家鄉味的「青森蘋果」。

請繼續往下閱讀...

奈良美智為這三種口味各設計不同包裝，「五香」黃色包裝印著俏皮短髮女孩，「奶油椰子」綠色包裝則是戴著花圈帽子的女孩，「青森蘋果」粉紅色包裝為可愛小狗圖案，都完美融合奈良式童趣風格與乖乖品牌的溫暖調性。

這次聯名將採取「限定區域先行販售」策略，農曆年前2月13日、14日率先在新港開賣兩天，大年初四恢復展出之後，又一連3天限量販售，隨後才會開放全台線上預購管道。

新港魅力商圈發展協會理事長黃靖惠表示，2月13日開賣首日就搶先排隊購買，依規定1人限購1箱，要先在販賣部領取號碼牌，再到隔壁空地付款取得一個空箱，接著依個人喜好挑選6包聯名乖乖裝進箱子，裝箱後就不能更換，多數人都是三款各兩包，也有死忠奈粉對限定版「青森蘋果」情有獨鍾。

湯姓奈粉說：「以後辦公桌要改放青森蘋果乖乖，但又擔心太可愛不翼而飛」。

奈良美智版乖乖裝進工具袋別有一番風味。（記者蔡宗勳攝）

買奈良美智版乖乖要先抽取號碼牌。（記者蔡宗勳攝）

付款取箱後挑選不同口味乖乖。（記者蔡宗勳攝）

「奈良美智 ╳ 乖乖」聯名特有的「青森蘋果」口味。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法