初一迎季風！氣象專家曝多地降「馬年第一場雨」

氣象專家林得恩指出，今天桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮都有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島也有零星短暫陣雨機會。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（17日）北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區都有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨機會，新年首日多地迎來「馬年的第一場雨」。

林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天（初一）受東北季風影響，台灣北部及東北部天氣偏涼，其它地區早晚亦涼；尤其是中南部地區，日夜溫差增大。

請繼續往下閱讀...

另一方面，由於今天環境水氣增多，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區都有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨機會，中南部則維持為多雲到晴天氣。

林得恩表示，明天（18日，初二）環境水氣開始減少，只剩基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨機會，桃園以南地區恢復為多雲到晴的穩定天氣。

林得恩說，今、明兩天高溫預測北部、基隆、宜蘭及澎湖地區都在17至20度，花蓮地區也在21至22度之間，中部及台東地區高溫為23至26度之間，南部地區26至28度，金門、馬祖地區最高溫分別在17至19度、11至13度之間。

林得恩指出，要到週四（19日，初三）東北季風開始逐漸減弱，北部及東北部氣溫才會稍稍回升；但是各地早晚仍涼，應多注意溫度變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法